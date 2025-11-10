Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Elegância e inovação: os perfumes femininos mais amados do mundo

A lista reúne fragrâncias que unem elegância, inovação e sensorialidade

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 15:03

Perfumes
Perfumes Crédito: Shutterstock

A GQ México, referência internacional em moda, estilo e lifestyle, revelou sua seleção dos perfumes femininos mais sofisticados e desejados do momento. O ranking destaca fragrâncias que unem elegância, inovação e sensorialidade, capazes de transformar um simples gesto em um ritual de prazer e autoconfiança.

De acordes leves e florais a essências intensas e envolventes, as escolhas da revista refletem as principais tendências da perfumaria de luxo em 2025. São perfumes que exploram novas tecnologias, ingredientes raros e combinações inusitadas, mantendo o equilíbrio entre tradição e modernidade.

Além do apelo olfativo, cada fragrância foi elogiada pela sua capacidade de traduzir emoções e personalidades distintas, acompanhando a mulher contemporânea em todas as suas facetas.

Confira os cinco perfumes femininos que conquistaram o topo da lista:

Os 5 melhores perfumes femininos

1. Yves Saint Laurent – Libre L’Eau Nue por Divulgação
2. Dior – J’adore Parfum d’Eau por Divulgação
3. Valentino – Born In Roma Intense por Divulgação
4. Le Labo – Santal 33 por Divulgação
5. Jo Malone – Cypress & Grapevine por Divulgação
1 de 5
1. Yves Saint Laurent – Libre L’Eau Nue por Divulgação

1. Yves Saint Laurent – Libre L’Eau Nue

Este perfume sem álcool da Yves Saint Laurent é uma inovação no mundo da perfumaria. Com notas de mandarina, bergamota e azahar, suavizadas por lavanda e almizcle branco, oferece uma sensação luminosa e refrescante, ideal para quem busca uma fragrância que se funde com a pele.

2. Dior – J’adore Parfum d’Eau

A Dior apresenta uma versão sem álcool de seu icônico J’adore. Utilizando tecnologia de nanoemulsão, substitui o álcool por água, proporcionando uma aplicação suave e cremosa. Com notas de neroli, jazmín sambac e magnolia, é uma opção luxuosa para quem aprecia fragrâncias florais.

Leia mais

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes femininos do mundo

Revista elege os 5 melhores perfumes femininos do mundo

Imagem - Os 8 melhores perfumes para quem não gosta de fragrâncias doces

Os 8 melhores perfumes para quem não gosta de fragrâncias doces

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo

3. Valentino – Born In Roma Intense

Inspirado nas cores e luzes de Roma, este perfume da Valentino combina notas de baunilha bourbon, trio de jazmín e resina de benjuí. É uma escolha audaciosa e envolvente, perfeita para ocasiões especiais.

4. Le Labo – Santal 33

Le Labo é reconhecida por suas fragrâncias exclusivas e artesanais. O Santal 33, com notas de sândalo, cedro e cardamomo, é uma opção unissex que conquistou adeptos ao redor do mundo, sendo ideal para quem busca uma assinatura olfativa única.

5. Jo Malone – Cypress & Grapevine

A Jo Malone é conhecida por suas fragrâncias versáteis e sofisticadas. O Cypress & Grapevine combina notas de cipreste, amadeiradas e folha de vinho, criando uma essência fresca e elegante, adequada para diversas ocasiões.

Essas escolhas da GQ México refletem as tendências atuais da perfumaria feminina, destacando a busca por fragrâncias que aliam tradição, inovação e apelo sensorial. Seja para o uso diário ou para momentos especiais, essas opções oferecem uma variedade de aromas para agradar aos mais diversos gostos.

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Thais Carla desmaia durante almoço e é levada às pressas para pronto-socorro

Thais Carla desmaia durante almoço e é levada às pressas para pronto-socorro
Imagem - Ana Castela aparece tensa ao ver resultado de teste de gravidez em brincadeira: 'Ficou até pálida'

Ana Castela aparece tensa ao ver resultado de teste de gravidez em brincadeira: 'Ficou até pálida'

MAIS LIDAS

Imagem - Salvador terá show gratuito de Roberto Carlos na programação de final de ano; saiba mais
01

Salvador terá show gratuito de Roberto Carlos na programação de final de ano; saiba mais

Imagem - Prefeitura de Salvador anuncia clube de descontos para servidores municipais; confira
02

Prefeitura de Salvador anuncia clube de descontos para servidores municipais; confira

Imagem - Anjo da Guarda orienta 3 signos nesta segunda (10 de novembro): escute seu coração e você terá a resposta que tanto precisa
03

Anjo da Guarda orienta 3 signos nesta segunda (10 de novembro): escute seu coração e você terá a resposta que tanto precisa

Imagem - Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina
04

Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina