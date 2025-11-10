CHEIROSAS

Elegância e inovação: os perfumes femininos mais amados do mundo

A lista reúne fragrâncias que unem elegância, inovação e sensorialidade

Agência Correio

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 15:03

Perfumes Crédito: Shutterstock

A GQ México, referência internacional em moda, estilo e lifestyle, revelou sua seleção dos perfumes femininos mais sofisticados e desejados do momento. O ranking destaca fragrâncias que unem elegância, inovação e sensorialidade, capazes de transformar um simples gesto em um ritual de prazer e autoconfiança.

De acordes leves e florais a essências intensas e envolventes, as escolhas da revista refletem as principais tendências da perfumaria de luxo em 2025. São perfumes que exploram novas tecnologias, ingredientes raros e combinações inusitadas, mantendo o equilíbrio entre tradição e modernidade.

Além do apelo olfativo, cada fragrância foi elogiada pela sua capacidade de traduzir emoções e personalidades distintas, acompanhando a mulher contemporânea em todas as suas facetas.

Confira os cinco perfumes femininos que conquistaram o topo da lista:

1. Yves Saint Laurent – Libre L’Eau Nue

Este perfume sem álcool da Yves Saint Laurent é uma inovação no mundo da perfumaria. Com notas de mandarina, bergamota e azahar, suavizadas por lavanda e almizcle branco, oferece uma sensação luminosa e refrescante, ideal para quem busca uma fragrância que se funde com a pele.

2. Dior – J’adore Parfum d’Eau

A Dior apresenta uma versão sem álcool de seu icônico J’adore. Utilizando tecnologia de nanoemulsão, substitui o álcool por água, proporcionando uma aplicação suave e cremosa. Com notas de neroli, jazmín sambac e magnolia, é uma opção luxuosa para quem aprecia fragrâncias florais.

3. Valentino – Born In Roma Intense

Inspirado nas cores e luzes de Roma, este perfume da Valentino combina notas de baunilha bourbon, trio de jazmín e resina de benjuí. É uma escolha audaciosa e envolvente, perfeita para ocasiões especiais.

4. Le Labo – Santal 33

Le Labo é reconhecida por suas fragrâncias exclusivas e artesanais. O Santal 33, com notas de sândalo, cedro e cardamomo, é uma opção unissex que conquistou adeptos ao redor do mundo, sendo ideal para quem busca uma assinatura olfativa única.

5. Jo Malone – Cypress & Grapevine

A Jo Malone é conhecida por suas fragrâncias versáteis e sofisticadas. O Cypress & Grapevine combina notas de cipreste, amadeiradas e folha de vinho, criando uma essência fresca e elegante, adequada para diversas ocasiões.