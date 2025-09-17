CHEIROSOS

Os 8 melhores perfumes para quem não gosta de fragrâncias doces

Lista reúne alternativas femininas, masculinas e compartilháveis, com destaque para notas cítricas, aquáticas e aromáticas

Fernanda Varela

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 12:52

Perfume Crédito: Shutterstock

Nem todo mundo gosta de perfumes açucarados. Para quem prefere aromas mais frescos, cítricos ou amadeirados, o mercado oferece opções importadas que agradam diferentes estilos e cabem em vários bolsos. A seleção a seguir traz fragrâncias femininas, masculinas e compartilháveis, todas bem avaliadas por consumidores nas principais plataformas de venda online.

1. Green Tea – Elizabeth Arden

Com preço a partir de R$ 128, é uma das opções mais acessíveis. Combina notas de limão, bergamota e laranja com um fundo de chá verde e âmbar. É suave e fresco, ideal para quem busca discrição.

2. Turathi Blue – Afnan

Eau de parfum masculino da família dos aromáticos aquáticos. Une notas cítricas, madeiras e âmbar, com fundo de almíscar e patchouli. Encontrado a partir de R$ 275, divide opiniões quanto à fixação, mas é elogiado pela fragrância refrescante.

3. CK One – Calvin Klein

Clássico unissex compartilhável, da família dos cítricos aromáticos. Mistura limão, abacaxi e mandarina com jasmim, rosa e chá verde. O frasco de 200 ml custa a partir de R$ 300. É descrito como versátil e fresco, mas com fixação moderada.

4. L’Eau d’Issey Pour Homme – Issey Miyake

Amadeirado aquático masculino, traz limão e bergamota no topo, especiarias no coração e fundo de vetiver e cedro. Disponível a partir de R$ 369, é considerado sofisticado e de boa fixação.

5. Invictus – Paco Rabanne

Com notas marinhas, toranja e mandarina, a fragrância evolui para folha de louro, jasmim e patchouli. Custa a partir de R$ 380 e é elogiada pela versatilidade, apesar de alguns relatos de baixa durabilidade.

6. Light Blue Pour Homme – Dolce & Gabbana

Cítrico aromático masculino, combina toranja, bergamota, mandarina, alecrim e almíscar. Vendido a partir de R$ 458, recebe boas avaliações pela fixação e projeção.

7. Acqua di Giò – Giorgio Armani

Um dos mais vendidos da marca, é aquático amadeirado. Mescla frutas cítricas, flores e madeiras, como cedro e patchouli. O frasco de 100 ml custa a partir de R$ 490. É considerado fresco, elegante e versátil.

8. Eros Energy – Versace