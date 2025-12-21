Acesse sua conta
Sol em Capricórnio marca virada poderosa para os signos neste domingo (21 de dezembro)

Entrada do Sol em Capricórnio marca decisões, maturidade e foco no que realmente importa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 08:08

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Este domingo (21) não é um dia comum. O Solstício marca oficialmente a entrada do Sol em Capricórnio e inaugura um novo ciclo coletivo.

O clima muda: fica mais sério, mais realista e voltado para resultados concretos.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

A fase agora é de construção. Sonhos continuam importantes, mas só sobrevivem aqueles que têm base.

Muitos signos sentem vontade de planejar o futuro, rever metas e assumir responsabilidades que vinham sendo adiadas.

É um excelente momento para decidir o que você quer levar adiante e o que precisa ficar para trás.

O céu não aceita mais desculpas, mas recompensa quem age com maturidade.

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte Anjo

