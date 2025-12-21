ASTROLOGIA

Sol em Capricórnio marca virada poderosa para os signos neste domingo (21 de dezembro)

Entrada do Sol em Capricórnio marca decisões, maturidade e foco no que realmente importa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 08:08

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Este domingo (21) não é um dia comum. O Solstício marca oficialmente a entrada do Sol em Capricórnio e inaugura um novo ciclo coletivo.

O clima muda: fica mais sério, mais realista e voltado para resultados concretos.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

A fase agora é de construção. Sonhos continuam importantes, mas só sobrevivem aqueles que têm base.

Muitos signos sentem vontade de planejar o futuro, rever metas e assumir responsabilidades que vinham sendo adiadas.

É um excelente momento para decidir o que você quer levar adiante e o que precisa ficar para trás.