Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

José Loreto revela ter vivido experiência sobrenatural ao viver Chorão em novo filme: 'Fui tomado'

Com estreia prevista para 2026, ator afirma que fãs do Charlie Brown Jr. vão se surpreender

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 17:46

José Loreto vai interpretar Chorão em cinebiografia inspirada no cantor Charlie Brown Jr.
José Loreto vai interpretar Chorão em cinebiografia inspirada no cantor  Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Dar vida a Chorão, um dos artistas mais intensos e simbólicos do rock brasileiro, não foi apenas um desafio profissional para José Loreto, foi uma experiência que ele descreve como transformadora e até espiritual. Escalado para protagonizar o filme sobre o vocalista do Charlie Brown Jr., o ator afirma que viveu momentos fora do comum durante as gravações do longa, que tem estreia prevista para 2026.

Desde o anúncio de seu nome no papel principal, Loreto enfrentou resistência e críticas, especialmente de fãs mais fiéis da banda. Mesmo assim, seguiu firme no projeto, que, segundo ele, era um desejo antigo. “Era algo que eu queria muito, batalhei para acontecer. Quando finalmente saiu do papel, foi muito mais intenso do que eu imaginava”, contou em entrevista recente.

Leia mais

Imagem - Decisões feitas hoje (19 de dezembro) afetam o dinheiro e trabalho de alguns signos nas próximas semanas

Decisões feitas hoje (19 de dezembro) afetam o dinheiro e trabalho de alguns signos nas próximas semanas

Imagem - 'Não foi pela aparência': Saory abre o jogo e revela por que ficou com Dudu Camargo em 'A Fazenda 17'

'Não foi pela aparência': Saory abre o jogo e revela por que ficou com Dudu Camargo em 'A Fazenda 17'

Imagem - Túlio toma decisão radical e romance é flagrado em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (19)

Túlio toma decisão radical e romance é flagrado em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (19)

A preparação exigiu uma imersão profunda. Loreto relata que, durante as filmagens, deixou sua própria personalidade em segundo plano para viver Chorão em tempo integral. “Eu acordava, dormia, sonhava como ele. Chorão tomou conta de mim. Foi de manhã, à tarde, à noite… até nos sonhos”, revelou.

Essa entrega, segundo o ator, teve consequências emocionais fortes. Ele afirma que houve momentos de desgaste extremo, mas também de conexão difícil de explicar. “Foi um trabalho que ultrapassou o artístico. Teve algo espiritual, energético mesmo. Eu fiquei tomado”, disse. Em várias cenas, ele percebeu reações intensas da equipe. “Quando o diretor gritava ‘corta’, eu via gente emocionada, e às vezes até assustada com o que tinha acabado de acontecer ali.”

LEIA MAIS SOBRE O CASO

José Loreto viverá Chorão em filme baseado no livro da viúva do cantor

Viúva de Chorão quebra o silêncio sobre briga judicial com filho do cantor

Ex-guitarrista do Charlie Brown Jr. chama filho de Chorão de 'escroto e arrogante'

José Loreto assume relacionamento com atriz de ‘Vale Tudo’

Ex de Rafa Kalimann, José Loreto comenta sobre gravidez da atriz com Nattan: 'Uma bênção'

José Loreto vai interpretar Chorão em cinebiografia

José Loreto vai interpretar Chorão em cinebiografia inspirada no vocalista do Charlie Brown Jr. por Reprodução/Redes Sociais
José Loreto vai interpretar Chorão em cinebiografia inspirada no vocalista do Charlie Brown Jr. por Reprodução/Redes Sociais
José Loreto vai interpretar Chorão em cinebiografia inspirada no cantor  por Reprodução/Redes Sociais
José Loreto vai interpretar Chorão em cinebiografia inspirada no cantor  por Reprodução/Redes Sociais
José Loreto vai interpretar Chorão em cinebiografia inspirada no livro da viúva do cantor por Reprodução/Redes Sociais
José Loreto vai interpretar Chorão em cinebiografia inspirada no cantor  por Reprodução/Redes Sociais
José Loreto vai interpretar Chorão em cinebiografia inspirada no cantor  por Reprodução/Redes Sociais
José Loreto vai interpretar Chorão em cinebiografia inspirada no cantor  por Reprodução/Redes Sociais
José Loreto vai interpretar Chorão em cinebiografia inspirada no cantor  por Reprodução/Redes Sociais
José Loreto vai interpretar Chorão em cinebiografia inspirada no cantor  por Reprodução/Redes Sociais
Chorão por Reprodução
Chorão por Reprodução
Chorão por Reprodução
Chorão por Reprodução
Chorão por Reprodução
Livro sobre relação do Chorão com esposa será adaptado para o cinema por Reprodução/Instagram
1 de 16
José Loreto vai interpretar Chorão em cinebiografia inspirada no vocalista do Charlie Brown Jr. por Reprodução/Redes Sociais

Apesar do barulho negativo inicial, Loreto acredita que o filme vai virar o jogo. Para ele, toda obra que desperta atenção gera críticas, mas o resultado final deve impactar até os fãs mais exigentes. “Quem ama o Charlie Brown Jr. vai enlouquecer. O filme mostra lados do Chorão que muita gente nem imagina”, garantiu.

Segundo o ator, o longa não se limita a contar a trajetória artística do cantor, mas mergulha em sua essência, dores, contradições e poesia. “É intenso, verdadeiro e muito fiel ao espírito dele”, finalizou.

Leia mais

Imagem - 'Jamais fariam com um homem': Daniela Lima reage a boatos após saída da Globo

'Jamais fariam com um homem': Daniela Lima reage a boatos após saída da Globo

Imagem - Ex-Titãs, Paulo Miklos é proibido de se aproximar da ex-esposa por decisão judicial

Ex-Titãs, Paulo Miklos é proibido de se aproximar da ex-esposa por decisão judicial

Imagem - 'Casa do Patrão': Novo reality de Boninho abre inscrições na Record; saiba como participar

'Casa do Patrão': Novo reality de Boninho abre inscrições na Record; saiba como participar

Tags:

Cinema Filme Chorão

Mais recentes

Imagem - Cansaço ou intuição? O convite astral que o seu signo não deve ignorar hoje (19 de dezembro)

Cansaço ou intuição? O convite astral que o seu signo não deve ignorar hoje (19 de dezembro)
Imagem - Avaliada em mais de R$ 29 milhões, veja como é a mansão de Pedro Scooby e Cintia Dicker em condomínio restrito

Avaliada em mais de R$ 29 milhões, veja como é a mansão de Pedro Scooby e Cintia Dicker em condomínio restrito
Imagem - Dona de Mim: Hudson descobre informação e repensa guarda de Sofia

Dona de Mim: Hudson descobre informação e repensa guarda de Sofia

MAIS LIDAS

Imagem - Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto
01

Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto

Imagem - Salvador ganha duas novas linhas de ônibus a partir deste sábado (20); confira
02

Salvador ganha duas novas linhas de ônibus a partir deste sábado (20); confira

Imagem - Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola
03

Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola

Imagem - Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal
04

Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal