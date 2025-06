FILME

José Loreto viverá Chorão em filme baseado no livro da viúva do cantor

Longa será baseado na obra “Se não eu, quem vai fazer você feliz?”, de Graziela Gonçalves

Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2025 às 14:15

Chorão Crédito: Reprodução

José Loreto dará vida a Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr., no filme que contará a história de amor entre o cantor e sua viúva, Graziela Gonçalves. O longa é inspirado no livro "Se não eu, quem vai fazer você feliz? Minha história de amor com Chorão", lançado por Graziela em 2018, que já ultrapassou 140 mil cópias vendidas e tem 22 edições publicadas.>

A produção é da Bravura Cinematográfica, com coprodução da Globo Filmes e do Telecine. A direção será assinada por Hugo Prata e Felipe Novaes, os mesmos responsáveis pelo documentário "Chorão: Marginal Alado". O roteiro do longa está a cargo de Duda de Almeida. As filmagens devem começar ainda este ano.>

Publicado pela Companhia das Letras, o livro traz detalhes do relacionamento intenso entre Chorão e Graziela, marcado por altos e baixos, e expõe bastidores da trajetória do músico, que morreu em 6 de março de 2013, aos 42 anos. Ele foi encontrado sem vida em seu apartamento, em São Paulo. A causa da morte foi uma overdose de cocaína, segundo o laudo divulgado pelo Instituto Médico Legal.>

