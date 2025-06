CELEBRIDADES

Festa de 1 ano da filha de Neymar pode custar até R$ 60 mil e terá 3 dias de celebração

Com tema "Jardim dos Sonhos", aniversário de Helena terá decoração luxuosa e com apoio da irmã do jogador

Heider Sacramento

Publicado em 5 de junho de 2025 às 10:57

Amanda Kimberly e Helena Crédito: Reprodução

Helena, filha de Neymar com Amanda Kimberlly, vai completar seu primeiro ano de vida em grande estilo. Segundo informações divulgadas pelo portal Leo Dias, a comemoração está avaliada em até R$ 60 mil e terá três dias de duração, encerrando-se no dia 3 de julho, data oficial do nascimento da menina. >

Amanda Kimberly e Helena 1 de 6

O evento será financiado por Neymar, atualmente camisa 10 do Santos. A temática escolhida para o aniversário é o encantador “Jardim dos Sonhos”, prometendo uma decoração repleta de elementos lúdicos e sofisticados. A responsável pelo design será Nicole Sarfaty, decoradora renomada entre os famosos. Segundo o portal, os projetos mais simples da profissional giram em torno de R$ 15 mil, podendo ultrapassar esse valor a depender da complexidade e do nível de requinte solicitado.>