Marcos Mion defende que humoristas podem escolher atacar minorias e diz que Leo Lins é 'genial'

Apresentador criticou o humor de Lins, mas disse que prisão é “absurda” e “sem sentido”

Marcos Mion se manifestou publicamente contra a condenação do humorista Leo Lins , que foi sentenciado a 8 anos e 3 meses de prisão pela 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo por causa de piadas feitas em shows. Em uma postagem, o apresentador da Globo afirmou que considera a decisão um "ultraje" e defendeu o direito à liberdade de expressão, mesmo criticando o conteúdo das piadas do colega.>

“Leo Lins é um excelente humorista. Ele começou na TV sendo redator do meu antigo programa, Legendários, e eu adorava seus textos, suas ideias. Ele escrevia bases muito boas para as minhas análises de programas e novelas. Dentro da sua enorme capacidade e genialidade, ele optou pelo caminho do humor ofensivo, do escárnio, do choque e da absoluta falta de respeito”, disse Mion.>