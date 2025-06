POLÊMICA

Racismo, gordofobia e sorofobia: veja as ‘piadas’ que levaram Leo Lins à condenação e multa milionária

Falas contra minorias fizeram o humorista ser condenado por crimes de ódio

O humorista Leo Lins se tornou o centro de uma polêmica nacional após a divulgação de vídeos de seu show de stand-up, gravado em 2022, com piadas consideradas ofensivas a diversos grupos sociais. No espetáculo, Lins ironiza temas como racismo, gordofobia, homofobia, deficiência, HIV e até o genocídio indígena — o que gerou forte reação pública e, posteriormente, uma condenação judicial. >

Pessoas com deficiência física e intelectual também foram alvo de suas piadas: “Detector de metal impediu a entrada de 1 canivete e 2 cadeirantes.” Em outro momento, disse: “Se tiver algum anão aqui, no final do show a gente estoura [...] vai ser pequenas causas.” E ainda ironizou transtornos do espectro autista com: “É um padre artista ou um padre autista?”>