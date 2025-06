TELEVISÃO

Estreia de Ancelotti na Seleção muda grade da Globo; veja novos horários de novelas e telejornais

Técnico italiano comanda o Brasil pela primeira vez contra o Equador

A aguardada estreia de Carlo Ancelotti como técnico da Seleção Brasileira vai ao ar nesta quinta-feira (5), e trará mudanças significativas na programação da TV Globo. A emissora adaptou sua grade para transmitir ao vivo o confronto entre Brasil e Equador, marcado para às 20h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador. >

A estreia do técnico italiano, de 65 anos, será válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e terá repercussões diretas na duração e ordem dos programas exibidos à noite. Entre as principais mudanças, o tradicional Jornal Nacional terá sua duração reduzida para 35 minutos, enquanto o BATV, noticiário local baiano, será exibido em uma edição de apenas 15 minutos.>