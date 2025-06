TÁ AMARRADO?

Fãs de Virgínia e Zé Felipe procuram trabalho de amarração para o casal, relata médium

Fim do casamento de 5 anos não foi bem recebido nas redes

Virgínia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento há pouco mais uma semana, mas, os fãs não parecem ter aceitado a decisão do ex-casal. Nas redes sociais, a médium Mãe Analu Portugal, autointitulada "a sacerdotisa de Kimbanda", contou que três fãs da influenciadora e do cantor a procuraram para pedir um trabalho espiritual de "amarração" do casal. >