Suposto pivô da separação de Virginia e Zé Felipe, Karol Gerez se manifesta

Bailarina falou do impactos dos boatos sobre o seu envolvimento na separação do casal

Elis Freire

Publicado em 3 de junho de 2025 às 19:12

Karol Gerez

Karol Gerez, bailarina da equipe de Zé Felipe, se pronunciou após colunas e publicações nas redes sociais apontarem ela como pivô da separação do filho de Leonardo e Virginia Fonseca. A jovem publicou um vídeo nas redes sociais nesta terça-feira (3), onde comenta os boatos que envolveram o nome dela e os impactos gerados para ela. >

A dançarina negou envolvimento amoroso com o cantor e qualquer relação com o fim do casamento de 20 anos anunciado há pouco mais de uma semana. O colunista Erlan Bastos afirmou que Zé Felipe teria traído a influenciadora com Karol e o cantor gerou a negar o caso extraconjugal em show. >

Através de um vídeo, ela se manifestou. "Bom, vamos lá. Antes de eu ir fazer meu compromisso, antes de eu postar essas fotos dessa viagem maravilhosa que a gente teve, gostaria de falar uma coisinha aqui com vocês, que eu acho que vocês já esperam, né? Que, no caso, são essas mentiras que andam acontecendo, que todo mundo já sabe que é mentira. Mas quer tentar alimentar isso como se fosse uma verdade.", começou ela>

Karol ressaltou o impacto da polêmica na sua família e vida pessoal. "Eu, ando recebendo muitas mensagens maldosas, tanto eu quanto minha família, meu relacionamento, e não tá legal, não tá bacana. Achei que, passando um pouquinho dos dias, isso ia caindo no esquecimento da galera, o pessoal ia ver que era verdade, mas não. Infelizmente, não aconteceu.", disse Karol Gerez.>

"Sabe quando o seu nome é envolvido em um assunto que nem era pra ser, mas acabou que, criando uma mentira, aqui, outra ali, outra ali, isso foi acumulando, mas você nem tem muito o que falar ou o que dizer, porque não aconteceu nada, nem teve envolvimento com nada. E é isso, São muitas mentiras e mentiras e mentiras. É isso.", finalizou.>

Fim de outra relação?

Segundo informações divulgadas pelo colunista Erlan Bastos, Karol teria tido um caso com Zé Felipe, o que teria motivado o fim do relacionamento do cantor. A repercussão da teoria teria provocado também o fim do namoro da bailarina com o jogador Matheus Araújo.>

O atleta apagou todas as fotos em que aparecia com Karol Gerez em seu perfil no Instagram e retirou o status de relacionamento que mencionava o nome dela na biografia da rede social. A atitude foi interpretada como um indício de rompimento e aumentou ainda mais as especulações sobre o envolvimento da bailarina com o cantor.>

Virginia e Zé Felipe estavam casados desde 2021 e são pais de duas filhas, Maria Alice e Maria Flor.>