CINEMA

Ator de 'Parks and Recreation' é morto em suposto ataque homofóbico; polícia nega versão

Jonathan Joss foi assassinado aos 59 anos

Jonathan Joss, ator americano conhecido por sua atuação na série de comédia “Parks and Recreation”, foi morto a tiros, aos 59 anos no último sábado. O marido Jonathan caracterizou o crime como um ataque homofóbico ao casal e detalhou o acontecido nas redes sociais. >

"Quando o homem atirou, Jonathan me empurrou para fora do caminho. Ele salvou minha vida", relatou Tristan Kern de Gonzales, marido do ator. "Ele foi assassinado por alguém que não conseguia suportar a visão de dois homem que se amam", defendeu atráves das suas redes sociais. >