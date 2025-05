HISTÓRIA TRISTE

Ator global escondeu câncer grave durante novela; nem os familiares sabiam

Dener Pacheco, o Renan de 'Caras e Bocas', morreu em 2010 vítima da doença

O mais surpreendente é que Dener manteve sua doença em segredo. Nem colegas de elenco nem a produção sabiam que ele enfrentava um câncer no estômago e nos pulmões. Segundo a atriz Guilhermina Guinle, que viveu Amarilys, madrasta do personagem dele, “ninguém sabia que ele estava doente, nem sua família. A irmã dele, que mora em Tubarão, chegou ontem ao Rio de Janeiro e ele faleceu nesta madrugada”, contou na época.>

Na trama, Renan era um jovem com transtornos mentais, apaixonado por Vanessa (Sophie Charlotte) e que enfrentava conflitos familiares. Apesar da boa relação com as colegas de elenco, Dener preferiu manter o sofrimento calado.>