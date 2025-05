LEMBRA DELE?

Chico Pinheiro aposta em nova carreira após ser demitido pela Globo

Ex-âncora do Bom Dia Brasil não demorou muito em 'ano sabático'

Fora da TV Globo desde abril de 2022, o jornalista Chico Pinheiro tem se dedicado ao jornalismo digital e mantém sua atuação à frente do canal ICL Notícias, transmitido pelo YouTube. O ex-âncora do Bom Dia Brasil anunciou, na época da saída, que entraria em um período sabático, mas acabou retornando à ativa no ano seguinte, em um novo formato.>