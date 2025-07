BIZARRO

Whindersson rebate comentário cruel sobre morte do filho prematuro

Humorista explicou por que decidiu responder seguidor que ironizou a morte de João Miguel nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 15 de julho de 2025 às 14:44

Whindersson Nunes Crédito: Reprodução

O humorista Whindersson Nunes usou as redes sociais nesta segunda-feira (14) para rebater um comentário ofensivo envolvendo a morte de seu filho, João Miguel. A resposta foi dada após um internauta ironizar a perda da criança, ocorrida em 2021, de forma considerada cruel por seguidores do artista.>

Tudo começou quando Whindersson publicou no X (antigo Twitter) uma imagem gerada por inteligência artificial a partir de uma conversa com a própria plataforma. Um usuário, então, compartilhou a publicação com a frase: “Pede pra ele gerar uma imagem do seu filho”.>

O humorista reagiu com uma resposta seca: “A imagem responde por si só”.>

A publicação gerou repercussão entre os seguidores, e um deles aconselhou Whindersson a ignorar esse tipo de provocação. “Pô, cara, você é bilionário… O cara é só um fracassado que mora no quartinho da bagunça na casa da mãe. Para de ficar demonstrando que os caras conseguem te atingir falando merda na internet”, escreveu o seguidor.>

Whindersson, no entanto, decidiu explicar por que escolheu responder: “Você tá enganado quanto isso, é mais pra mostrar que não temos controle sobre as ações dos outros, e estudar pra lidar com isso vida, meu filho está bem, em algum lugar, eu estou bem com isso”.>