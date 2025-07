POLÊMICA

O que é a 'passagem da gravata', tradição que gerou revolta no casamento de Buzeira

Influenciadores relataram perdas de joias e relógios durante prática comum em festas

A polêmica envolvendo o influenciador Buzeira no último sábado (12) reacendeu o debate sobre uma tradição bastante comum em festas de casamento: a famosa “passagem da gravata”. Durante sua luxuosa cerimônia com Hillary Yamashiro, que contou com a presença de celebridades como Davi Brito, MC Daniel, Jon Vlogs e MC Ryan SP, a prática gerou revolta entre os convidados e acusações de que itens de luxo teriam sido recolhidos de forma abusiva. >