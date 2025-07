ATAQUES VIRTUAIS

Ex-jogador do Barcelona sofre ataques após filho usar vestido em festa de aniversário

Atleta espanhol celebrou os 8 anos do filho com carinho, mas postagem gerou onda de comentários homofóbicos

Heider Sacramento

Publicado em 15 de julho de 2025 às 09:53

Pedro celebra aniversário do filho, alvo de ataques por usar vestido Crédito: Reprodução/Instagram

O jogador espanhol Pedro Rodríguez, ex-Barcelona e atualmente na Lazio, foi alvo de ataques nas redes sociais após compartilhar imagens do aniversário de 8 anos de seu filho, Marc. A comemoração, realizada no dia 23 de junho em um parque aquático, viralizou ao mostrar o menino usando um vestido roxo, uma coroa e celebrando com um bolo temático de "Lilo & Stitch". O gesto de afeto do pai foi ofuscado por uma enxurrada de comentários preconceituosos. >

A publicação, feita pelo próprio Pedro, logo foi invadida por mensagens com teor homofóbico e ofensivo, mesmo se tratando de uma criança. A repercussão negativa gerou indignação em diversos perfis nas redes sociais. Uma das manifestações de apoio mais contundentes veio da deputada espanhola Irene Montero, que saiu em defesa do menino: “Todas as crianças têm o direito de ser quem são sem que ninguém as insulte ou humilhe”, escreveu a parlamentar em seu perfil oficial, repudiando os ataques.>

Marc é filho de Pedro com a ex-esposa Carolina Martín, de quem o jogador se separou em 2017. O casal também é pai de Bryan e Kyle, nascidos em 2013 e 2016, respectivamente. A celebração de Marc contou com a presença da família e da atual companheira do jogador, Patricia Magaña, e foi registrada em clima de alegria e descontração.>