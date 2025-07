POLÊMICA

Fotógrafa acusa MC Daniel de agressividade durante ensaio na sala de parto: 'Me pegou pelo braço'

Aline Morais rompe o silêncio e afirma que cantor a constrangeu e tentou não pagar pelo serviço

Heider Sacramento

Publicado em 15 de julho de 2025 às 08:59

MC Daniel voltou ao centro das atenções nesta semana após novas acusações envolvendo seu comportamento fora dos palcos. Após o fim do relacionamento com a influenciadora Lorena Maria e a acusação de abuso feita por um amigo dela, a fotógrafa Aline Morais veio a público para relatar um episódio constrangedor envolvendo o cantor durante um ensaio fotográfico na sala de parto, no nascimento do filho do artista. >

Em entrevista à coluna da jornalista Fábia Oliveira, Aline afirmou que viveu momentos de tensão enquanto registrava o parto. “Ele pegou no meu braço, apertou no meu braço, me puxando, porque ele queria que eu fizesse a foto naquele momento exatamente que não era o momento para eu fazer”, relatou.>

A fotógrafa disse ainda que MC Daniel tentou não pagar pelo serviço contratado. “Eu tive que conversar com a mãe dele”, revelou. Apesar do episódio, ela decidiu seguir com o trabalho por respeito à situação delicada vivida por Lorena. “Como profissional, eu resolvi continuar porque eu tinha um trabalho a ser seguido ali, e eu deixei meu lado pessoal, mulher, de lado”, explicou.>

Segundo Aline, o caso só não foi tornado público na época por consideração ao puerpério de Lorena. “A gente que trabalha com fotografia de parto tenta o máximo ser humana ali dentro. Eu prestei um serviço além do que era meu trabalho para poder ajudar”, completou.>

Em seu perfil no Instagram, a fotógrafa já havia deixado pistas do episódio antes de citar o nome do funkeiro. “Acabaram com minha saúde mental na época. Eu me calei, e tive ética e respeito pela fase de uma mulher passando pelo puerpério. Deus é justo. Sabe o que mais me assusta? Mulheres defendendo esse tipo de homem escroto”, escreveu nos stories.>

Mais cedo, o cantor se pronunciou sobre outra polêmica envolvendo seu nome. Ele negou qualquer agressão contra Lorena e afirmou: “Eu nunca agredi a Lorena, nem xinguei, nem gritei com ela na minha vida… Primeiro, por amar ela. Segundo, por respeitar — por ser minha mulher, mãe do meu filho. Minha criação jamais permitiria isso também”.>