SORORIDADE

Bruna Marquezine é elogiada por ajudar Ariadna em caso de transfobia: 'A gente nunca espera'

Atriz tomou atitude decisiva em show de Anitta ao ver ex-BBB sendo assediada por homem

“Eu tinha acabado de conhecer a Bruna, num show da Anitta. Ela viu um homem me encurralar na parede tentando me agarrar e viu o quanto eu fiquei desconfortável. Ela só acenou com a cabeça para o segurança dela, que imediatamente me ajudou a sair daquela situação”, contou Ariadna, em comentário feito em uma página de fofocas no Instagram.>