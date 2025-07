NOVIDADE

Ex-Rede Bahia aceita convite e vai apresentar programa no Rio de Janeiro

Veja quando será a estreia

Fernanda Varela

Publicado em 15 de julho de 2025 às 16:31

Dinho Jr Crédito: Reprodução

O comunicador baiano Dinho Jr foi anunciado como o novo apresentador da FM O Dia, no Rio de Janeiro. A estreia marca um avanço importante na carreira do radialista e apresentador, que tem mais de 15 anos de trajetória na mídia da Bahia e agora assume o comando de um programa diário na faixa das 10h às 14h, considerado o horário nobre da emissora.>

Antes mesmo do início oficial do novo programa, Dinho já está no ar com a “Semana da Alegria”, projeto especial da FM O Dia que reúne um show por dia ao vivo no estúdio da rádio. A ação segue até a próxima sexta-feira (18), servindo como uma espécie de aquecimento para o estilo irreverente do baiano, conhecido por seu carisma e energia.>

A partir de segunda-feira (21), ele passa a integrar a grade fixa da FM O Dia, emissora que ostenta a liderança absoluta de audiência em sua faixa horária há 39 medições consecutivas, com mais de 200 mil ouvintes por minuto e média diária de três milhões de ouvintes. A cobertura da rádio se estende por toda a região metropolitana do Rio, além da Região dos Lagos, Serrana, Sul Fluminense e parte da Região Norte do estado.>

Natural de Salvador, Dinho começou a trabalhar no rádio ainda adolescente. Aos 15 anos, foi jovem aprendiz na Bahia FM, onde teve o primeiro contato com a FM O Dia por indicação de colegas mais experientes. “Eu pagava parte do meu salário só para conseguir ouvir a rádio via canal por assinatura, porque não tinha internet onde eu morava, em Cajazeiras”, relembra.>

De lá, passou pela Rádio Sociedade da Bahia, CBN, voltou à Bahia FM e depois se destacou na Piatã FM, onde consolidou a carreira dividida entre rádio e televisão. Na TV, foi apresentador da TV Aratu em diferentes formatos e participou do quadro Famosos da Internet, no programa da Eliana, no SBT, como jurado fixo por mais de um ano.>

Em Salvador, também integrou o time da Salvador FM, onde participou da construção da rádio desde o início e liderou a equipe artística. “Eu tinha 15 anos quando entrei no rádio, como jovem aprendiz. Ouvia dos meus mestres que uma rádio do Rio de Janeiro era a maior do país e a melhor referência para qualquer profissional. Quase 16 anos depois, eu posso dizer: sou o novo apresentador da maior rádio do país”, afirma.>

Entre os muitos artistas que entrevistou ao longo da carreira, Dinho construiu relações com nomes como Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Anitta e Thiaguinho, este último, inclusive, foi um dos incentivadores para que ele aceitasse o convite da FM O Dia.>

“Falar pro povo sempre foi minha sina. E falar para o Brasil inteiro ouvir será ainda mais inspirador. Obrigado pela confiança, FM O Dia. É hora de fazer uma agonia de primeira, juntos”, escreveu em suas redes sociais.>