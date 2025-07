MOMENTO INUSITADO

Luan Santana confunde calcinha comestível, morde peça no palco e fãs criticam

Cantor surpreendeu o público ao reagir de forma inusitada ao item jogado por uma fã

Um momento inusitado no show de Luan Santana virou assunto nas redes sociais e dividiu opiniões. Durante uma apresentação recente, o cantor confundiu uma calcinha jogada por uma fã com um item comestível e chegou a morder a peça íntima no palco. >