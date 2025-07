VEJA LISTA!

Com ator de 83 anos indicado pela primeira vez, veja lista do Emmy 2025

Entre os indicados estão ‘Ruptura’, ‘Pinguim’, 'O estúdio', ‘Inocência’ e 'White Lotus'

Em seguida, "Pinguim", com 24, "O estúdio" e "The White Lotus, com 23 cada, estão entre as mais indicadas.>