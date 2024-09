PREMIAÇÃO

Julio Andrade é indicado ao Emmy Internacional por ‘Betinho’

O Brasil está representado em cinco categorias: Melhor Ator, na qual Júlio Andrade foi indicado pela minissérie Betinho: No Fio da Navalha (do Globoplay); Melhor Documentário (Transo, do Globoplay); Melhor Minissérie (Anderson Spider Silva, do Prime Video); Melhor Animação para Crianças (Acorda, Carlo!, da Netflix) e Melhor Live-Action para Crianças (Escola De Quebrada, da Paramount+).