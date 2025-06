BASTIDORES DA TV

Salário de Poliana Abritta e Maju Coutinho no Fantástico surpreende: veja quanto cada uma ganha

Apresentadoras estão entre os maiores salários do jornalismo da Globo; valores impressionam e geram comparações com colegas da emissora

Heider Sacramento

Publicado em 9 de junho de 2025 às 06:34

Maju Coutinho e Poliana Abritta Crédito: Reprodução

Poliana Abritta e Maju Coutinho estão entre os nomes mais bem pagos do jornalismo da Globo. Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, do portal iG, as apresentadoras do "Fantástico" faturam alto no comando do dominical, reflexo do prestígio do programa e da visibilidade das jornalistas. >

De acordo com a publicação, Poliana recebe um salário mensal de R$ 800 mil, enquanto Maju Coutinho, que passou a dividir a bancada com ela em 2021, ganha R$ 400 mil. A diferença de valores chama atenção e seria explicada pela trajetória de cada uma na emissora. Poliana está à frente do "Show da Vida" desde 2014, após a saída de Renata Vasconcellos para o "Jornal Nacional". Já Maju ganhou projeção como garota do tempo, fez história ao assumir o "Jornal Hoje" e trocou de posto com César Tralli para integrar o Fantástico.>

Os salários reforçam o quanto o jornalismo da Globo valoriza seus principais rostos. Ainda segundo Lo-Bianco, Tralli, atualmente no "Jornal Hoje", recebe cerca de R$ 200 mil. Já Pedro Bial, no ar com o "Conversa com Bial", também fatura R$ 800 mil, igualando-se a Poliana.>