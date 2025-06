DOMINGÃO COM HUCK

Alexandre Frota chora ao relembrar filmes adultos: 'Fiz para não morrer de fome'

Ator pediu ajuda a Luciano Huck para deixar imagem positiva para a filha de seis anos

Heider Sacramento

Publicado em 9 de junho de 2025 às 08:49

O ator Alexandre Frota, de 61 anos, se emocionou ao receber uma homenagem no programa "Domingão com Huck", da TV Globo, no domingo (8). Durante a atração, o apresentador Luciano Huck leu uma carta escrita por Frota, em que o artista desabafa sobre momentos difíceis da vida e lembra que entrou para o universo dos filmes adultos em 2006 por necessidade financeira. >

“Fiz isso para não morrer de fome e me levantei com isso”, afirmou Frota no texto, visivelmente emocionado no palco. Ele também revelou que sua participação no programa era um pedido de ajuda para melhorar sua imagem pública e, principalmente, para deixar um legado positivo à filha Bella, de seis anos. “Queria que minha filha tivesse orgulho do pai. A vida passa rápido demais.”>