ACIDENTE EM SHOW

Sertanejo Léo sofre queimaduras no rosto após explosão de máquina de fogo em show

Cantor foi atingido por chamas durante apresentação e precisou apagar o fogo com as próprias mãos

Nas imagens, é possível ver o exato instante em que o fogo atinge a cabeça de Léo. O cantor joga o chapéu no chão e apaga as chamas com as próprias mãos, antes mesmo da chegada da equipe de apoio. O acidente aconteceu durante a apresentação no Pontal Rodeo Music, e deixou queimaduras principalmente no lado esquerdo do rosto, nariz e orelha.>