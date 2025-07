LUTO

Morre Maria Talarico Massa, mãe do apresentador Ratinho

Matriarca da família faleceu neste sábado (26) aos 93 anos

O Dia dos Avos, celebrado no dia 26 de julho, ganhou um significado de luto para a família Massa, com a morte de Maria Talarico Massa, mãe do apresentador Carlos Roberto Massa, conhecido como Ratinho. A matriarca faleceu neste sábado (26), aos 93 anos. A informação foi confirmada através de nota publicadas nas redes sociais do Grupo Massa, empresa de comunicação fundada por Ratinho.>