VÍDEO: José Gil e esposa cantam música de Preta Gil

Irmão de Preta fez publicação nas redes sociais ao lado da companheira cantora Maria Pinkusfeld

A cantoria foi compartilhada nesta sexta-feira (25), dia em que familiares, amigos e fãs velaram o corpo da artista no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O momento foi marcado por forte comoção e grandes homenagens à Preta.

Após a despedida da cantora no Rio, José Gil expressou seus sentimentos sobre o velório. Segundo ele, tudo aconteceu exatamente como ela sonhava: rodeada de amor, flores e muitos amigos. "Foi um momento de muita tristeza, mas foi muito lindo o que aconteceu no Municipal, do jeito que ela imaginava, com muito amor, amigos reunidos, muitas flores, muita música", afirmou José Gil.