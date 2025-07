AMOR INFINITO

Gilberto Gil deixa mensagem emocionante despedindo-se da filha Preta: 'Até'

Artista fez uma publicação nas redes sociais após velório de Preta Gil

"Até os próximos 50 bilhões de anos… Onde houver alegria e amor, haverá Preta", escreveu Gilberto Gil em suas redes sociais, neste sábado (26), dia seguinte do velório em que pôde se despedir e homenagear a filha Preta Gil. Na publicação, o artista publicou fotos beijando a testa de Preta no caixão, em um ultimo ato de carinho pela familiar tão amada. >

O velório da cantora foi realizado nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e a imagem de Gil beijando a filha comoveu os presentes e os fãs que acompanhavam a despedida de casa. O cantor chegou ao local acompanhado da esposa, Flora Gil, e da ex-mulher, Sandra Gadelha, mãe de Preta.>

Na cerimônia, o corpo de Preta foi levado em cortejo passando recém-criado Circuito de Carnaval de Rua Preta Gil, homenagem ao bloco que a cantora comandava na cidade. Em seguida, a cremação foi realizada no Cemitério da Penitência, no Caju, em cerimônia restrita à família. Neste percurso, uma cena emocionou a todos: Gilberto Gil e Sandra Gadelha, pai e mãe de Preta, e Flora Gil, esposa do imortal, chegando de mãos dadas no crematório, onde se celebrariam Preta a partir das 17h.>