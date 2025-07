VELÓRIO

Gilberto Gil dá beijo carinhoso em Preta Gil durante despedida comovente

Pai da artista chegou quando evento foi fechado ao público

Gilberto Gil se despediu da filha Preta Gil com um beijo durante o velório público realizado nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O cantor chegou ao local acompanhado da esposa, Flora Gil, e da ex-mulher, Sandra Gadelha, mãe de Preta. Todos vestiam branco. A cerimônia foi marcada por grande comoção.>

A cerimônia terminou por volta das 14h. O corpo de Preta foi levado em cortejo por um caminhão do Corpo de Bombeiros pelas ruas do Centro do Rio. O trajeto passou pelo recém-criado Circuito de Carnaval de Rua Preta Gil, homenagem ao bloco que a cantora comandava na cidade. A cremação foi realizada no Cemitério da Penitência, no Caju, em cerimônia restrita à família.>