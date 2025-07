CURIOSIDADE

Entenda a origem do nome da cantora Preta Gil

Gilberto Gil explicou decisão de escolher nome da filha

Após a morte de Preta Gil, no domingo (20), internautas resgataram uma publicação antiga de Gilberto Gil em que o cantor explica por que decidiu registrar a filha com o nome “Preta”. A mensagem foi publicada originalmente em novembro de 2021, no X (antigo Twitter).>

“Pedimos a compreensão de tantos queridos amigos, fãs e profissionais da imprensa enquanto atravessamos esse momento difícil em família”, completou o texto. Segundo Gil, as informações sobre o velório e o sepultamento seriam divulgadas em breve, o que se concretizou no dia seguinte, com a cerimônia de despedida ocorrendo no Rio de Janeiro.>