CURIOSIDADE

Você sabia? Caetano Veloso tinha parentesco com Preta Gil

Cantor sempre se referiu a ela como "sobrinha preferida"

Que Caetano Veloso e Preta Gil eram super apegados, todo mundo sabe. O que muita gente não imagina é que esse grude todo não veio da amizade do cantor com Gilberto Gil, e sim de um parentesco. É que o cantor era tio da artista.>

O parentesco entre os dois vem do casamento de Caetano com Dedé Gadelha, que é irmã de Sandra Gadelha, mãe de Preta. A relação durou de 1967 a 1986, e, mesmo após a separação, o vínculo com a família Gil permaneceu. Preta era prima de Moreno Veloso, filho de Caetano, e o cantor sempre a tratou como sobrinha, chamando-a publicamente de “sobrinha preferida”. Mesmo sem laço sanguíneo, ela sempre o teve como tio.>