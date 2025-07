REVOLTA

Ex de Mumuzinho desabafa sobre ausência paterna do cantor: 'Atacar quem cuida é fácil'

Marize Calheiros se manifestou nas redes sociais após o famoso entrar com a ação na Justiça pedindo prestação de contas da pensão

Elis Freire

Publicado em 26 de julho de 2025 às 12:10

Mumuzinho e ex-esposa Marize Calheiros Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Ex-esposa de Mumuzinho, Marize Calheiros, foi às redes sociais se manifestar após o cantor entrar na Justiça com um pedido de prestação de contas da pensão alimentícia do filho. No processo, o artista buscar comprovar se a pensão que paga todo mês ao filho que tem com a influenciadora, Kaik, de 13 anos, é destinada integralmente ao menino. Mumuzinho desconfia se a pensão não estaria sendo utilizada para gastos pessoais da ex-companheira.>

Sem citar o processo, Marize fez uma publicação sobe maternidade e desabafou sobre a ausência paterna do cantor. "Ser mãe é proteger até do silêncio de quem deveria estar presente. O mesmo que se esconde da responsabilidade é o que aponta o dedo para quem luta sozinha. Ela apanha do silêncio, mas grita com atitudes, porque amor de mãe é o que sustenta onde muitos desistem", escreveu Marize, no Instagram.>

Mumuzinho e filhos 1 de 6

"Atacar quem cuida é fácil, difícil é assumir o lugar que se abandonou", disse ainda a influenciadora, na legenda da publicação. >

O pagodeiro paga R$ 9.108 mensais a Kaik, além de arcar com os custos de plano de saúde, matrícula escolar e materiais de estudo. No entanto, Mumuzinho acredita que a qualidade de vida do filho está abaixo do valor que ele destina mensalmente ao garoto. >

Abandonou o filho?

Em fevereiro deste ano, Marize afirmou que o filho Kaik sofre com a ausência do pai e disse ainda que Mumuzinho não trata o menino da mesma forma que trata os outros filhos. O valor destinado pelo famoso ao filho também foi criticado por ela, que disse ser muito pouco, de acordo com os ganhos do cantor. No momento o valor de cerca de R$6 mil e depois passou para o valor de pouco mais de R$9 mil.>

Mumuzinho rebateu as acusações de abandono paterno. "Não há abandono. Abandono seria eu não ter qualquer tipo de relação com ele. Minha carreira exige muito e, infelizmente, isso afeta minha presença na vida dos meus três filhos. Mas sempre buscamos estar juntos", disse à época em entrevista à colunista Fabia Oliveira.>