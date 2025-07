PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mumuzinho entra na Justiça desconfiando do uso da pensão do filho

Cantou solicitou a prestação de contas dos valores pagos ao herdeiro Kaik, de 13 anos

Elis Freire

Publicado em 23 de julho de 2025 às 17:54

Mumuzinho tem três filhos Crédito: Reprodução

Mumuzinho entrou na Justiça pedindo a prestação de contas da pensão alimentícia que paga ao filho, Kaik, de 13 anos, fruto do relacionamento que teve com Marize Calheiros. O artista desconfia se o valor pago é destinado integralmente para cobrir os gastos do adolescente. A informação foi divulgada pela coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo>

No processo, Mumuzinho questiona se a pensão não estaria sendo utilizada para gastos pessoais da ex-companheira, Marize e dos outros dois filhos da mulher, os meios-irmãos de Kaik. Ele pede, então, que a ex apresente as contas detalhadas, especificando receitas e despesas para garantir que o valor está sendo usada de forma devida. >

O pagodeiro paga R$ 9.108 mensais a Kaik, além de arcar com os custos de plano de saúde, matrícula escolar e materiais de estudo. No entanto, de acordo com a punblicação, Mumuzinho acredita que a qualidade de vida do filho está abaixo do valor que ele destina mensalmente ao garoto. A ação foi ajuizada no Rio de Janeiro. >

Abandono paterno?

Em fevereiro deste ano, Marize afirmou que o filho Kaik sofre com a ausência do pai e disse ainda que Mumuzinho não trata o menino da mesma forma que trata os outros filhos. O valor destinado pelo famoso ao filho também foi criticado por ela, que disse ser muito pouco, de acordo com os ganhos do cantor. No momento o valor de cerca de R$6 mil.>

Mumuzinho rebateu as acusações de abandono paterno. "Não há abandono. Abandono seria eu não ter qualquer tipo de relação com ele. Minha carreira exige muito e, infelizmente, isso afeta minha presença na vida dos meus três filhos. Mas sempre buscamos estar juntos", disse à época em entrevista à colunista Fabia Oliveira.>

O ex-jurado do The Voice ainda confirmou que Marize fez um pedido de reajuste do valor da pensão. A Justiça do Rio concordou com o reajuste, e a pensão passou de R$ 6 mil para R$ 9 mil mensais. Além disso, Mumuzinho precisou pagar R$ 115 mil retroativos; ele estava devendo os valores. >