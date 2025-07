FAMOSOS

Gominho alfineta supostos amigos de Preta Gil: 'Quem não fez que poste e chore!'

Apresentador já tinha dito que não ia ficar fazendo homenagens na internet

O influenciador e apresentador Gominho voltou a falar da perda da sua amiga de longa data, Preta Gil. Em uma conversa com um seguidor, ele alfinetou algumas pessoas que estão prestando homenagens à filha de Gilberto Gil.>

"Gente, eu tô bem. Triste, mas bem, porque minha amiga descansou de verdade. Tenho sentido esse luto desde a minha volta de NY! Algo lá me fez entender que eu não a veria mais. Já venho chorando bastante desde então, lá na casa dela, onde eu morava. Passava todo dia pelo closet dela, pegava nas roupas, sentia o cheirinho dela e chorava", iniciou ele.>

"Pra mim, sua partida ontem foi um alívio. Saiu um peso das costas de vê-la naquela situação. Estou triste, mas em paz por ela. Não sou egoísta, e também não vou ficar de homenagem de rede social porque não tenho paciência! Minha parte, como todos sabem, eu fiz e bem feita. Agora é luz na caminhada com ela sempre me guiando como sempre me guiou", finalizou.>