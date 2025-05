LUTA

Gominho detalha tratamento de Preta Gil nos EUA e lamenta distância da amiga: 'Doeu'

Cantora luta contra o câncer desde 2023

Preta Gil embarcou nesta semana para os Estados Unidos, onde vai iniciar uma nova etapa do tratamento contra o câncer no intestino. A cantora deve permanecer no exterior por pelo menos dois meses. Gominho , que acompanha de perto a trajetória da amiga desde o diagnóstico , explicou por que não viajou com ela.>

“Ela nem cogitou (eu ir para lá). Devido ao fato de eu estar trabalhando, não teria condições (de eu ir), como ela falou”, disse Gominho ao site de Léo Dias. O comunicador afirmou que tem sido difícil lidar com o distanciamento. “Eu não vou mentir: ela foi bem, mas eu fiquei mal. Foi estranho porque, desde o começo, estou muito com ela e acompanhando tudo. Todos os momentos foram importantes, mas não estar agora me doeu um pouquinho. Eu sei o quanto ela queria que eu estivesse trabalhando e sei que ela está bem amparada. Mas a gente se fala o tempo inteiro.”>

No “Domingão com Huck”, Preta já havia falado sobre o novo passo do tratamento: “Sou grata por passar por tudo isso podendo me tratar com dignidade. Entro em uma fase difícil. No Brasil, já fizemos tudo que podíamos, agora a minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou.” Ela completou: “Então, a gente tem que buscar alternativas. Alternativas em países diferentes, com tipos de estudos diferentes, ensaios diferentes ainda não publicados ou publicados, drogas que ainda não chegaram ao Brasil.”>