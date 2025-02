SAUDADE

Preta Gil cita coisas que ama fazer em Salvador e admite: 'Medo de perder'

Cantora está internada há 50 dias em São Paulo

Além de lutar contra o câncer, Preta Gil revelou aos seus seguidores que tem lutado contra a síndrome de FOMO. A palavra é a sigla da frase "fear of missing out", em inglês. Na tradução para o português, significa algo como "medo de ficar de fora" das situações. >

"Eu sobrevivi à FOMO até então. O que é FOMO, Preta? FOMO é um sentimento, quando você vê uma coisa acontecendo, você não está presente e você fica com medo de perder, de não estar pertencendo, de não estar vivendo aquilo", explicou a cantora.>

Ela explicou que algumas coisas dão gatilho, principalmente quando se trata de algo pelo qual ela é apaixonada. "Quando eu vejo alguém no Porto da Barra, meu Deus! Quando eu vejo alguém comendo no [restaurante] Preta, em Salvador, quando eu vejo alguém de biquíni em qualquer praia do Nordeste, é uma FOMO assim, gritante, mas eu estou resistindo, bora!", completou.>