SAÚDE

'Tirei cinco tumores e me preparo para uma nova etapa. Ainda não acabou', revela Preta Gil

Artista descobriu a doença em 2023 e já enfrentou dificuldades como retirar o útero e amputar o reto

"Tive sorte do meu primeiro diagnóstico ser descoberto precocemente. Isso foi o que me ajudou a fazer a cirurgia com a extensão que fiz. Tirei cinco tumores e me preparo para uma nova etapa, que ainda não acabou", conta.>

Preta descobriu o câncer em 2023. Desde então, já enfrentou muita coisa. Remissão, volta do câncer, novos tumores, amputação do reto, remoção do útero, cirurgias e tratamentos. Apesar de tudo, ela nunca desanimou. "Acho que dos grandes problemas que a gente enfrenta no combate ao câncer é o estigma, que foi criado e passado de geração em geração, e até hoje o estigma faz com que muita gente não se cuide e não busque ajuda", conta.>