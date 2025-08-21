Acesse sua conta
Veja o que acontece com estes signos nas próximas 72 horas

Signos de ar e água podem ter encontros, receber chamadas e possibilidade de reconciliação

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 21:40

Signos de ar também podem aguardar surpresas amorosas
Signos de ar também podem aguardar surpresas amorosas Crédito: Reprodução | Freepik

Uma das formas de prever o que pode acontecer com os signos nos próximos momentos é através da fé nas cartas de tarot. Para os signos de ar e água são reservadas surpresas para estes dois próximos dias, umas não tão agradáveis assim, por isso, é importante cautela e verificar como agir daqui em diante em diversos momentos da vida.

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
As cartas reveladas pelos astros para os signos de libra, gêmeos, aquário, peixes, câncer e escorpião são muito distintas. Entre elas estão o coração, o cavaleiro, o caminho e o buquê.

Nos sentimentos de destaque estão o afeto, a paixão ou até mesmo vínculos importantes, que podem ser reforçados com base na união, sejam estes vínculos de amizade, relações amorosas, entre outras. Ou até mesmo vínculos que podem se desatar.

Ainda são esperadas chegadas de notícias, mensagens e convites, até mesmo inesperadas. Será que alguém do passado pode voltar, um ficante ou um ex-namorado? É importante ficar de olho!

Contudo, o momento vai exigir necessidade de escolhas, com a possibilidade de duas opções. Também podem ser aguardados alegrias, encontros agradáveis ou presentes.

Na vida amorosa, as surpresas são agradáveis e alguém pode se aproximar, trazendo oportunidade de encontro ou reconciliação. Por isso, será importante ponderar entre a razão e os sentimentos que os deixam mais fragilizados.

É o momento de pensar se será possível uma segunda chance, reconciliação ou até mesmo um fim definitivo em relações do passado.

