SURPRESAS

Veja o que acontece com estes signos nas próximas 72 horas

Signos de ar e água podem ter encontros, receber chamadas e possibilidade de reconciliação

Felipe Sena

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 21:40

Signos de ar também podem aguardar surpresas amorosas Crédito: Reprodução | Freepik

Uma das formas de prever o que pode acontecer com os signos nos próximos momentos é através da fé nas cartas de tarot. Para os signos de ar e água são reservadas surpresas para estes dois próximos dias, umas não tão agradáveis assim, por isso, é importante cautela e verificar como agir daqui em diante em diversos momentos da vida.

As cartas reveladas pelos astros para os signos de libra, gêmeos, aquário, peixes, câncer e escorpião são muito distintas. Entre elas estão o coração, o cavaleiro, o caminho e o buquê.

Nos sentimentos de destaque estão o afeto, a paixão ou até mesmo vínculos importantes, que podem ser reforçados com base na união, sejam estes vínculos de amizade, relações amorosas, entre outras. Ou até mesmo vínculos que podem se desatar.

Ainda são esperadas chegadas de notícias, mensagens e convites, até mesmo inesperadas. Será que alguém do passado pode voltar, um ficante ou um ex-namorado? É importante ficar de olho!

Contudo, o momento vai exigir necessidade de escolhas, com a possibilidade de duas opções. Também podem ser aguardados alegrias, encontros agradáveis ou presentes.

Na vida amorosa, as surpresas são agradáveis e alguém pode se aproximar, trazendo oportunidade de encontro ou reconciliação. Por isso, será importante ponderar entre a razão e os sentimentos que os deixam mais fragilizados.