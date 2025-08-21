ASTROLOGIA

Fim de ciclos: cartas do tarô apontam virada surpreendente no fim de agosto para quatro signos

Período exige coragem para novas escolhas

Fernanda Varela

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 15:34

Signos Crédito: Reprodução

Os últimos dias de agosto prometem transformações marcantes para quatro signos do zodíaco, segundo revelações das cartas do tarô. As previsões indicam fechamento de ciclos e situações inesperadas que podem provocar mudanças profundas na rotina. Para alguns, será o momento de decisões corajosas e abertura de novos caminhos.

Áries recebe impulso de coragem e tende a assumir riscos que podem render conquistas inesperadas. Projetos profissionais ganham força, mas os relacionamentos pedem clareza. Já Escorpião transforma crises em renascimento, colocando fim a antigos conflitos e encontrando oportunidades de crescimento pessoal.

Capricórnio encara surpresas ligadas à carreira e responsabilidades. O período pede revisão de metas e flexibilidade diante de mudanças de longo prazo. Sagitário, por sua vez, terá uma fase de expansão e quebra de limites. As cartas mostram novidades em viagens, estudos e oportunidades de crescimento que surgem de forma repentina.

Os especialistas destacam que, apesar das tensões, o tarô traz uma energia de renovação. “Os arcanos maiores refletem momentos de virada e consciência ampliada, revelando que cada crise é também uma oportunidade de renovação”, explica o astrólogo Stephen Arroyo. Já a psicóloga junguiana Liz Greene lembra que “todo limite pode se transformar em força quando encarado com maturidade”.