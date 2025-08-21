Fim de ciclos: cartas do tarô apontam virada surpreendente no fim de agosto para quatro signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 15:34
Os últimos dias de agosto prometem transformações marcantes para quatro signos do zodíaco, segundo revelações das cartas do tarô. As previsões indicam fechamento de ciclos e situações inesperadas que podem provocar mudanças profundas na rotina. Para alguns, será o momento de decisões corajosas e abertura de novos caminhos.
Os signos no amor
Áries recebe impulso de coragem e tende a assumir riscos que podem render conquistas inesperadas. Projetos profissionais ganham força, mas os relacionamentos pedem clareza. Já Escorpião transforma crises em renascimento, colocando fim a antigos conflitos e encontrando oportunidades de crescimento pessoal.
Capricórnio encara surpresas ligadas à carreira e responsabilidades. O período pede revisão de metas e flexibilidade diante de mudanças de longo prazo. Sagitário, por sua vez, terá uma fase de expansão e quebra de limites. As cartas mostram novidades em viagens, estudos e oportunidades de crescimento que surgem de forma repentina.
Os especialistas destacam que, apesar das tensões, o tarô traz uma energia de renovação. “Os arcanos maiores refletem momentos de virada e consciência ampliada, revelando que cada crise é também uma oportunidade de renovação”, explica o astrólogo Stephen Arroyo. Já a psicóloga junguiana Liz Greene lembra que “todo limite pode se transformar em força quando encarado com maturidade”.
Para aproveitar esse momento, o conselho das cartas é confiar na intuição, concluir pendências e transformar desafios em aprendizado. O tarô não prevê eventos exatos, mas indica tendências que podem ser usadas como guia. Mesmo quem não pertence aos quatro signos destacados pode sentir reflexos dessa energia, mas Áries, Escorpião, Capricórnio e Sagitário devem vivenciar as mudanças de forma mais intensa.