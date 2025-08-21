Acesse sua conta
Fim de ciclos: cartas do tarô apontam virada surpreendente no fim de agosto para quatro signos

Período exige coragem para novas escolhas

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 15:34

Signos
Signos Crédito: Reprodução

Os últimos dias de agosto prometem transformações marcantes para quatro signos do zodíaco, segundo revelações das cartas do tarô. As previsões indicam fechamento de ciclos e situações inesperadas que podem provocar mudanças profundas na rotina. Para alguns, será o momento de decisões corajosas e abertura de novos caminhos.

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Áries recebe impulso de coragem e tende a assumir riscos que podem render conquistas inesperadas. Projetos profissionais ganham força, mas os relacionamentos pedem clareza. Já Escorpião transforma crises em renascimento, colocando fim a antigos conflitos e encontrando oportunidades de crescimento pessoal.

Capricórnio encara surpresas ligadas à carreira e responsabilidades. O período pede revisão de metas e flexibilidade diante de mudanças de longo prazo. Sagitário, por sua vez, terá uma fase de expansão e quebra de limites. As cartas mostram novidades em viagens, estudos e oportunidades de crescimento que surgem de forma repentina.

Os especialistas destacam que, apesar das tensões, o tarô traz uma energia de renovação. “Os arcanos maiores refletem momentos de virada e consciência ampliada, revelando que cada crise é também uma oportunidade de renovação”, explica o astrólogo Stephen Arroyo. Já a psicóloga junguiana Liz Greene lembra que “todo limite pode se transformar em força quando encarado com maturidade”.

Para aproveitar esse momento, o conselho das cartas é confiar na intuição, concluir pendências e transformar desafios em aprendizado. O tarô não prevê eventos exatos, mas indica tendências que podem ser usadas como guia. Mesmo quem não pertence aos quatro signos destacados pode sentir reflexos dessa energia, mas Áries, Escorpião, Capricórnio e Sagitário devem vivenciar as mudanças de forma mais intensa.

