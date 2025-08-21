Jorja Smith cancela participação no AFROPUNK Brasil 2025; veja quem entra no lugar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 14:38
Nesta quinta-feira (21), o AFROPUNK Brasil fez um comunicado oficial de que a aguardada passagem de Jorja Smith pelo Brasil foi adiada para 2026, por motivos pessoais da artista. Mas os fãs do AFROPUNK Brasil não ficarão órfãos de grandes vozes internacionais. O festival confirmou que Coco Jones, uma das maiores revelações do R&B mundial, desembarca em Salvador para se apresentar pela primeira vez na América Latina.
Indicada sete vezes ao Grammy Awards, e vencedora de um deles em 2024, a cantora norte-americana vive um dos melhores momentos da carreira. Seu mais recente álbum, Why Not More? (2025), consolidou Coco como um dos nomes mais potentes da cena atual.
Além de Coco Jones, o line-up do AFROPUNK Brasil já conta com BK’, Péricles, Liniker, BaianaSystem, ÀTTØØXXÁ, Budah, Núbia convida Muzenza, além dos DJs Boneka e Umiranda, garantindo um encontro vibrante entre música, ancestralidade e diversidade.
Vale lembrar que a artista estava com outros shows marcados no Brasil, além do AFROPUNK, entre eles: Lollapalooza Brasil, no dia 10 de outubro, e no Rock The Mountain, no dia 08 de novembro. Todos os eventos foram adiados, por motivos pessoais, para 2026.
Afropunk
“O AFROPUNK não é apenas um festival, é um movimento. É sobre sentir, pertencer e se transformar. E Salvador, com toda sua potência cultural, é o lugar perfeito para essa experiência”, destaca Ana Amélia Nunes, diretora de conteúdo da IDW Entretenimento.
O evento acontecerá no dia 8 e 9 de novembro de 2025, no Parque de Exposições, em Salvador. Os ingressos já adquiridos para o festival seguem válidos.