Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jorja Smith cancela participação no AFROPUNK Brasil 2025; veja quem entra no lugar

O evento acontecerá no dia 8 e 9 de novembro de 2025, no Parque de Exposições, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 14:38

Jorja Smith adia turnê no Brasil para 2026
Jorja Smith adia turnê no Brasil para 2026 Crédito: Divulgação

Nesta quinta-feira (21), o AFROPUNK Brasil fez um comunicado oficial de que a aguardada passagem de Jorja Smith pelo Brasil foi adiada para 2026, por motivos pessoais da artista. Mas os fãs do AFROPUNK Brasil não ficarão órfãos de grandes vozes internacionais. O festival confirmou que Coco Jones, uma das maiores revelações do R&B mundial, desembarca em Salvador para se apresentar pela primeira vez na América Latina.

Indicada sete vezes ao Grammy Awards, e vencedora de um deles em 2024, a cantora norte-americana vive um dos melhores momentos da carreira. Seu mais recente álbum, Why Not More? (2025), consolidou Coco como um dos nomes mais potentes da cena atual.

Leia mais

Imagem - Cantora acusa parceiro de dupla sertaneja de espancamento e ameaças de morte: 'Na frente dos meus filhos'

Cantora acusa parceiro de dupla sertaneja de espancamento e ameaças de morte: 'Na frente dos meus filhos'

Imagem - Porta de avião abre em pleno voo com Lauana Prado a bordo; cantora relata minutos de desespero

Porta de avião abre em pleno voo com Lauana Prado a bordo; cantora relata minutos de desespero

Imagem - Influenciadoras que deram banana e macaco de pelúcia a crianças negras são condenadas a 12 anos de prisão

Influenciadoras que deram banana e macaco de pelúcia a crianças negras são condenadas a 12 anos de prisão

Além de Coco Jones, o line-up do AFROPUNK Brasil já conta com BK’, Péricles, Liniker, BaianaSystem, ÀTTØØXXÁ, Budah, Núbia convida Muzenza, além dos DJs Boneka e Umiranda, garantindo um encontro vibrante entre música, ancestralidade e diversidade.

Vale lembrar que a artista estava com outros shows marcados no Brasil, além do AFROPUNK, entre eles: Lollapalooza Brasil, no dia 10 de outubro, e no Rock The Mountain, no dia 08 de novembro. Todos os eventos foram adiados, por motivos pessoais, para 2026.

Afropunk

Erykah Badu no Afropunk 2024 por Mateusoross/divulgação
Baiana tatua presidente do Banco do Brasil no Afropunk por Reprodução / Redes Sociais
Arrocha brilha no palco do Afropunk ao som de Silvano Salles por Divulgação/@amandatropicana
Taís Araújo e Lázaro Ramos curtem show de Léo Santana no Afropunk por Paula Fróes/CORREIO
Léo Santana no Afropunk por Paula Fróes/CORREIO
Ilê no Afropunk por Paula Fróes/Correio
Afropunk por Foto Divulgação
Afropunk Brasil por Divulgação
Palco do Afropunk 2024 por Divulgação
Palco do Afropunk 2024 por Divulgação
ESG está cada vez mais presente nos eventos de música, impactando o cenário baiano em festivais como FV, Afropunk e FIB por Divulgação/Solar Coca-Cola.
AfroPunk Brasil por Divulgação
Trio AFROPUNK retorna ao Carnaval de Salvador com Psirico, Larissa Luz, Vandal, Lunna Monty e encontro inédito entre a folia baiana e a festa de Notting Hill por Divulgação
No Afropunk, teve distribuição de água gratuitamente por Laura Queiroz/Divulgação
Alcione comemorou seus 50 anos de carreira no Afropunk Bahia neste domingo (19) por Rafael Soares/Divulgação
Amigas vieram para Salvador só para o Afropunk por Priscila Natividade
Gaby Amarantos no Afropunk Bahia por Rafael Soares
Afropunk por Camila Oliveira/Divulgação
a rapper AJULIACOSTA é uma das apostas da nova geração que o AFROPUNK Bahia por divulgação
1 de 19
Erykah Badu no Afropunk 2024 por Mateusoross/divulgação

“O AFROPUNK não é apenas um festival, é um movimento. É sobre sentir, pertencer e se transformar. E Salvador, com toda sua potência cultural, é o lugar perfeito para essa experiência”, destaca Ana Amélia Nunes, diretora de conteúdo da IDW Entretenimento.

O evento acontecerá no dia 8 e 9 de novembro de 2025, no Parque de Exposições, em Salvador. Os ingressos já adquiridos para o festival seguem válidos. 

Leia mais

Imagem - Confira 5 dicas para economizar na conta de luz de forma sustentável

Confira 5 dicas para economizar na conta de luz de forma sustentável

Imagem - Confira 3 orações para o Dia de São Bernardo, Padroreiro das Causas Difíceis

Confira 3 orações para o Dia de São Bernardo, Padroreiro das Causas Difíceis

Imagem - Confira 5 receitas criativas com presunto para o almoço

Confira 5 receitas criativas com presunto para o almoço

Mais recentes

Imagem - Sabrina Sato atualiza estado de saúde do pai após operação: 'A luta continua'

Sabrina Sato atualiza estado de saúde do pai após operação: 'A luta continua'
Imagem - BTS anuncia lança quatro filmes inéditos nos cinemas em setembro

BTS anuncia lança quatro filmes inéditos nos cinemas em setembro
Imagem - Única girafa branca do planeta é acompanhada por GPS em tempo integral

Única girafa branca do planeta é acompanhada por GPS em tempo integral

MAIS LIDAS

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
01

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro

Imagem - Inscrições para concurso da Sefaz com salários de até R$ 22,5 mil encerram nesta quarta (20)
02

Inscrições para concurso da Sefaz com salários de até R$ 22,5 mil encerram nesta quarta (20)

Imagem - Alvo do CV: investigação aponta que auxiliar de cozinha foi executada por facção
03

Alvo do CV: investigação aponta que auxiliar de cozinha foi executada por facção

Imagem - Aprenda a preparar gel de babosa em casa e economize nos cuidados com a pele
04

Aprenda a preparar gel de babosa em casa e economize nos cuidados com a pele