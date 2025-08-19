Acesse sua conta
Porta de avião abre em pleno voo com Lauana Prado a bordo; cantora relata minutos de desespero

Artista seguia viagem com a equipe quando aeronave precisou mudar a rota e fazer pouso de emergência em Goiânia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 15:07

A cantora Lauana Prado se emociona ao falar sobre pouso de emergência
A cantora Lauana Prado se emociona ao falar sobre pouso de emergência Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Lauana Prado viveu momentos de tensão nesta segunda-feira (18), quando a porta do avião em que viajava se abriu durante o trajeto entre Anápolis (GO) e Sorocaba (SP). A aeronave precisou alterar a rota e pousar de emergência em Goiânia. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Em vídeos publicados nas redes sociais, Lauana contou que estava dormindo quando ouviu um forte estrondo. “Um barulho muito alto. Eu estava de venda nos olhos, tentando descansar, e quando percebi a porta estava aberta, com um clarão entrando no avião”, relatou.

Segundo a artista, foram alguns minutos de desespero até que os pilotos conseguissem estabilizar a situação. “Eles agiram muito rápido, e isso foi fundamental para que tudo terminasse bem”, destacou.

A bordo também estavam quatro integrantes da equipe da cantora, que, segundo ela, conseguiram manter a calma durante o episódio. Lauana disse ainda que só conseguiu se tranquilizar depois que entendeu que a aeronave conseguiria pousar sem riscos. “Nessa hora passa tudo na nossa cabeça”, desabafou.

O voo pousou normalmente em Goiânia por volta das 10h. De acordo com o coordenador da torre de controle, Gabriel Ferreira, o piloto só comunicou a emergência após a aterrissagem. O Aeroporto de Goiânia informou que não houve pedido de atendimento de emergência.

O nome da empresa responsável pela aeronave não foi revelado. Lauana afirmou que sua equipe está em contato com a empresa para apurar as causas do incidente.

