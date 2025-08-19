NOVELA DAS 6

Estela enfrenta momento de terror no capítulo de 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (19)

Intrigas, chantagens e momentos de tensão marcam o capítulo de hoje da novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 05:00

Estela enfrenta momento de terror no capítulo de 'Êta Mundo Melhor!' desta terça Crédito: Reprodução/TV Globo

O clima vai esquentar em Êta Mundo Melhor! nesta terça-feira (19). O capítulo promete reviravoltas, ameaças e embates marcantes na trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner.

Candinho decide tirar a limpo as mentiras inventadas por Celso para Samir e, sem rodeios, exige explicações. Enquanto isso, Simbá encontra uma oportunidade para pressionar Zulma e Zenaide, chantageando as duas.

A confusão aumenta com a chegada de Cunegundes à casa de Candinho, onde ela protagoniza uma discussão acalorada com Medeia. Quinzinho acompanha Quincas até o dancing, mas a aventura não dura muito: Quincas acaba sendo demitido.



Maria Divina pressiona Zé dos Porcos para que ele aceite se casar com ela, e Quinzinho revela a Francine que possui uma mina de esmeraldas. A paixão de Candinho por Dita deixa Zulma enfurecida. Cunegundes, por sua vez, insiste em levar Quinzinho embora.

No meio de tanta confusão, Estela começa a sentir que está sendo seguida nas ruas, e o clima de suspense aumenta quando ela e Anabela acabam correndo sério perigo.

