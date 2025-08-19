Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Estela enfrenta momento de terror no capítulo de 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (19)

Intrigas, chantagens e momentos de tensão marcam o capítulo de hoje da novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 05:00

Estela enfrenta momento de terror no capítulo de 'Êta Mundo Melhor!' desta terça Crédito: Reprodução/TV Globo 

O clima vai esquentar em Êta Mundo Melhor! nesta terça-feira (19). O capítulo promete reviravoltas, ameaças e embates marcantes na trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner.

Candinho decide tirar a limpo as mentiras inventadas por Celso para Samir e, sem rodeios, exige explicações. Enquanto isso, Simbá encontra uma oportunidade para pressionar Zulma e Zenaide, chantageando as duas.

Leia mais

Imagem - Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Imagem - Atriz de 'Vale Tudo' quebra o silêncio sobre vida amorosa: 'Sempre tive namoradas'

Atriz de 'Vale Tudo' quebra o silêncio sobre vida amorosa: 'Sempre tive namoradas'

Imagem - Êta Mundo Melhor!: confira tudo o que vai rolar nos capítulos de 18 a 23 de agosto

Êta Mundo Melhor!: confira tudo o que vai rolar nos capítulos de 18 a 23 de agosto

A confusão aumenta com a chegada de Cunegundes à casa de Candinho, onde ela protagoniza uma discussão acalorada com Medeia. Quinzinho acompanha Quincas até o dancing, mas a aventura não dura muito: Quincas acaba sendo demitido.

Maria Divina pressiona Zé dos Porcos para que ele aceite se casar com ela, e Quinzinho revela a Francine que possui uma mina de esmeraldas. A paixão de Candinho por Dita deixa Zulma enfurecida. Cunegundes, por sua vez, insiste em levar Quinzinho embora.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

No meio de tanta confusão, Estela começa a sentir que está sendo seguida nas ruas, e o clima de suspense aumenta quando ela e Anabela acabam correndo sério perigo.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação está sujeita a mudanças conforme a grade da emissora.

Leia mais

Imagem - Está se preparando para o Enem? Veja 6 dicas para transformar as redes sociais em aliadas

Está se preparando para o Enem? Veja 6 dicas para transformar as redes sociais em aliadas

Imagem - Saiba como fazer 7 sobremesas fit com Whey Protein

Saiba como fazer 7 sobremesas fit com Whey Protein

Imagem - Pega essa dica: 10 nomes para gatos com muita energia

Pega essa dica: 10 nomes para gatos com muita energia

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Débora Nascimento não retorna como 'Filomena' em 'Êta Mundo Melhor'; saiba o motivo

Por que 'Mafalda' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Camila Queiroz explica ausência na nova novela das 6

'Êta Mundo Melhor!' é a continuação de 'Êta Mundo Bom!'?: Veja o que diz Walcyr Carrasco

Larissa Manoela volta às novelas da Globo em 'Êta Mundo Melhor!'; veja como será a nova personagem

De coadjuvante a protagonista: Jeniffer Nascimento estrela nova fase de 'Êta Mundo Melhor!'

Mais recentes

Imagem - O gigante verde à beira-mar que guarda histórias e recordes

O gigante verde à beira-mar que guarda histórias e recordes
Imagem - Irmã de Faustão estreia no SBT e assume como diretora de programa

Irmã de Faustão estreia no SBT e assume como diretora de programa
Imagem - MC Daniel teria sido barrado ao tentar entrar com Anitta em área VIP da festa de Bruna Marquezine

MC Daniel teria sido barrado ao tentar entrar com Anitta em área VIP da festa de Bruna Marquezine

MAIS LIDAS

Imagem - Só se vê na Bahia: mais um poste é instalado no meio de rodovia, desta vez, federal
01

Só se vê na Bahia: mais um poste é instalado no meio de rodovia, desta vez, federal

Imagem - Marcos Felipe brilha em estreia na Turquia e é escolhido melhor em campo
02

Marcos Felipe brilha em estreia na Turquia e é escolhido melhor em campo

Imagem - Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila
03

Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila

Imagem - ITA prorroga inscrições para concurso com 75 vagas e salários de até R$ 13,2 mil
04

ITA prorroga inscrições para concurso com 75 vagas e salários de até R$ 13,2 mil