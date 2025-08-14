Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Casal de atores moram juntos em um sítio desde 2019

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 11:36

O casal de atores, Bianca Bin e Sergio Guizé, moram juntos em um sítio em Indaiatuba, no interior de SP, desde 2019
O casal de atores, Bianca Bin e Sergio Guizé, moram juntos em um sítio em Indaiatuba, no interior de SP, desde 2019 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Bianca Bin (34) e Sergio Guizé (45), voltaram a contracenar como Maria e Candinho na novela Êta Mundo Melhor! da TV Globo, mas, fora das telas, os dois vivem uma história de amor cercada de verde e tranquilidade. Desde 2019, o casal mora junto em um sítio no interior de São Paulo, longe da correria das grandes cidades.

O romance começou nos bastidores da primeira versão da trama, Êta Mundo Bom!, em 2016. Na época, Bianca morava no Rio de Janeiro há mais de uma década e Guizé vivia no bairro do Bixiga, no centro de São Paulo, há cerca de 15 anos. Ao decidirem morar juntos, a solução foi buscar um novo destino que agradasse aos dois.

“Assim que acabou a novela, a gente resolveu fazer uma mudança radical. Eu não ia para o Bixiga e ele não queria se mudar para o Rio”, contou Bianca em entrevista ao Conversa com Bial, em 2022.

Leia mais

Imagem - Candinho fica abalado ao ver Dita acompanhada de outro em 'Êta Mundo Melhor!' nesta quarta (13)

Candinho fica abalado ao ver Dita acompanhada de outro em 'Êta Mundo Melhor!' nesta quarta (13)

Imagem - Relembre a versão de Arlindo Cruz que embalou o Divino em 'Avenida Brasil'

Relembre a versão de Arlindo Cruz que embalou o Divino em 'Avenida Brasil'

Imagem - Êta Mundo Melhor!: confira tudo o que vai rolar nos capítulos de 11 a 16 de agosto

Êta Mundo Melhor!: confira tudo o que vai rolar nos capítulos de 11 a 16 de agosto

A escolha acabou sendo influenciada por Lima Duarte, colega de elenco na novela, que apresentou ao casal um corretor na cidade de Indaiatuba, onde vive. Foi assim que encontraram uma chácara espaçosa, com área verde, proximidade de uma cachoeira e espaço de sobra para seus animais de estimação.

Hoje, a propriedade abriga os cães Chicão, África e Gandhi, e os gatos Shiva e Ogum, tratados pelo casal como verdadeiros filhos.

Na ficção, Guizé emociona o público como Candinho, um homem simples que cria um forte vínculo com Samir, garoto que desconhece ser seu filho. Na vida real, o ator também sonha em ser pai ao lado de Bianca, mas explica que a decisão foi adiada para um momento mais oportuno.

Bianca Bin e Sergio Guizé vivem em sítio com cachoeira; conheça

O casal de atores, Bianca Bin e Sergio Guizé, moram juntos em um sítio em Indaiatuba, no interior de SP, desde 2019 por Reprodução/Redes Sociais
O casal de atores, Bianca Bin e Sergio Guizé, moram juntos em um sítio em Indaiatuba, no interior de SP, desde 2019 por Reprodução/Redes Sociais
O casal de atores, Bianca Bin e Sergio Guizé, moram juntos em um sítio em Indaiatuba, no interior de SP, desde 2019 por Reprodução/Redes Sociais
O casal de atores, Bianca Bin e Sergio Guizé, moram juntos em um sítio em Indaiatuba, no interior de SP, desde 2019 por Reprodução/Redes Sociais
O casal de atores, Bianca Bin e Sergio Guizé, moram juntos em um sítio em Indaiatuba, no interior de SP, desde 2019 por Reprodução/Redes Sociais
O casal de atores, Bianca Bin e Sergio Guizé, moram juntos em um sítio em Indaiatuba, no interior de SP, desde 2019 por Reprodução/Redes Sociais
O casal de atores, Bianca Bin e Sergio Guizé, moram juntos em um sítio em Indaiatuba, no interior de SP, desde 2019 por Reprodução/Redes Sociais
O casal de atores, Bianca Bin e Sergio Guizé, moram juntos em um sítio em Indaiatuba, no interior de SP, desde 2019 por Reprodução/Redes Sociais
O casal de atores, Bianca Bin e Sergio Guizé, moram juntos em um sítio em Indaiatuba, no interior de SP, desde 2019 por Reprodução/Redes Sociais
O casal de atores, Bianca Bin e Sergio Guizé, moram juntos em um sítio em Indaiatuba, no interior de SP, desde 2019 por Reprodução/Redes Sociais
O casal de atores, Bianca Bin e Sergio Guizé, moram juntos em um sítio em Indaiatuba, no interior de SP, desde 2019 por Reprodução/Redes Sociais
O casal de atores, Bianca Bin e Sergio Guizé, moram juntos em um sítio em Indaiatuba, no interior de SP, desde 2019 por Reprodução/Redes Sociais
O casal de atores, Bianca Bin e Sergio Guizé, moram juntos em um sítio em Indaiatuba, no interior de SP, desde 2019 por Reprodução/Redes Sociais
O casal de atores, Bianca Bin e Sergio Guizé, moram juntos em um sítio em Indaiatuba, no interior de SP, desde 2019 por Reprodução/Redes Sociais
O casal de atores, Bianca Bin e Sergio Guizé, moram juntos em um sítio em Indaiatuba, no interior de SP, desde 2019 por Reprodução/Redes Sociais
O casal de atores, Bianca Bin e Sergio Guizé, moram juntos em um sítio em Indaiatuba, no interior de SP, desde 2019 por Reprodução/Redes Sociais
O casal de atores, Bianca Bin e Sergio Guizé, moram juntos em um sítio em Indaiatuba, no interior de SP, desde 2019 por Reprodução/Redes Sociais
O casal de atores, Bianca Bin e Sergio Guizé, moram juntos em um sítio em Indaiatuba, no interior de SP, desde 2019 por Reprodução/Redes Sociais
Maria (Bianca Bin) e Candinho (Sergio Guizé) em Êta Mundo Melhor!: casados na vida real por Reprodução/TV Globo
Bianca Bin e Sergio Guizé por Reprodução/Redes Sociais
Bianca Bin e Sergio Guizé por Reprodução/Redes Sociais
1 de 21
O casal de atores, Bianca Bin e Sergio Guizé, moram juntos em um sítio em Indaiatuba, no interior de SP, desde 2019 por Reprodução/Redes Sociais

“Desde que nos casamos, a pressão para termos filhos é grande, da família, dos amigos e até dos fãs. Mas estamos tranquilos, aproveitando nosso tempo a dois e cuidando desses nossos pets que já demandam muita energia. Temos certeza de que, na hora certa, seremos abençoados com essa dádiva”, declarou o ator.

Com o ritmo mais calmo no interior, o casal segue desfrutando da vida simples e cercada pela natureza, preservando sua intimidade e cultivando a conexão que começou nos sets de gravação.

Leia mais

Imagem - Os erros mais comuns que impedem seu progresso na musculação

Os erros mais comuns que impedem seu progresso na musculação

Imagem - 4 hábitos que os homens devem adotar para viver melhor

4 hábitos que os homens devem adotar para viver melhor

Imagem - 8 vegetais verdes-escuros que ajudam a prevenir doenças

8 vegetais verdes-escuros que ajudam a prevenir doenças

Mais recentes

Imagem - MC Gui revela que recebeu bilhete secreto com dicas externas durante ‘A Fazenda’

MC Gui revela que recebeu bilhete secreto com dicas externas durante ‘A Fazenda’
Imagem - Sabrina Boing Boing choca com antes e depois após investir mais de R$ 1 milhão em cirurgias

Sabrina Boing Boing choca com antes e depois após investir mais de R$ 1 milhão em cirurgias
Imagem - Cantora gospel revela diagnóstico de câncer e emociona fãs: 'Cuidada pela mão do Senhor'

Cantora gospel revela diagnóstico de câncer e emociona fãs: 'Cuidada pela mão do Senhor'

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil
02

Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
03

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22
04

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22