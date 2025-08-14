FAMOSOS

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Casal de atores moram juntos em um sítio desde 2019

O casal de atores, Bianca Bin e Sergio Guizé, moram juntos em um sítio em Indaiatuba, no interior de SP, desde 2019 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Bianca Bin (34) e Sergio Guizé (45), voltaram a contracenar como Maria e Candinho na novela Êta Mundo Melhor! da TV Globo, mas, fora das telas, os dois vivem uma história de amor cercada de verde e tranquilidade. Desde 2019, o casal mora junto em um sítio no interior de São Paulo, longe da correria das grandes cidades.

O romance começou nos bastidores da primeira versão da trama, Êta Mundo Bom!, em 2016. Na época, Bianca morava no Rio de Janeiro há mais de uma década e Guizé vivia no bairro do Bixiga, no centro de São Paulo, há cerca de 15 anos. Ao decidirem morar juntos, a solução foi buscar um novo destino que agradasse aos dois.

“Assim que acabou a novela, a gente resolveu fazer uma mudança radical. Eu não ia para o Bixiga e ele não queria se mudar para o Rio”, contou Bianca em entrevista ao Conversa com Bial, em 2022.

A escolha acabou sendo influenciada por Lima Duarte, colega de elenco na novela, que apresentou ao casal um corretor na cidade de Indaiatuba, onde vive. Foi assim que encontraram uma chácara espaçosa, com área verde, proximidade de uma cachoeira e espaço de sobra para seus animais de estimação.

Hoje, a propriedade abriga os cães Chicão, África e Gandhi, e os gatos Shiva e Ogum, tratados pelo casal como verdadeiros filhos.

Na ficção, Guizé emociona o público como Candinho, um homem simples que cria um forte vínculo com Samir, garoto que desconhece ser seu filho. Na vida real, o ator também sonha em ser pai ao lado de Bianca, mas explica que a decisão foi adiada para um momento mais oportuno.

“Desde que nos casamos, a pressão para termos filhos é grande, da família, dos amigos e até dos fãs. Mas estamos tranquilos, aproveitando nosso tempo a dois e cuidando desses nossos pets que já demandam muita energia. Temos certeza de que, na hora certa, seremos abençoados com essa dádiva”, declarou o ator.