TRAGÉDIA

Jovem atropelado e morto pela namorada após briga por ciúmes tinha viagem marcada com a suspeita

Suspeita perseguiu, atropelou e matou namorado após discussão

Wendel de Novais

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 14:31

Raphael foi atropelado por Geovanna Crédito: Reprodução

Raphael Canuto da Costa, 21 anos, que foi atropelado e morto pela namorada após uma discussão em São Paulo, tinha planos de viajar com a suspeita no dia seguinte ao crime. Presa em flagrante, Geovanna Proque da Silva, 21, teria agido por ciúmes após um desentendimento entre os dois, segundo investigação da polícia.

O advogado da família de Raphael confirmou que Raphael e Geovanna iriam para Minas Gerais. “Já se conheciam havia cerca de um ano, eram ficantes. Mas Raphael pediu ela em namoro no final de novembro, deu até aliança de compromisso. E havia combinado com ela de viajarem para Minas, onde iriam celebrar a data”, explicou o advogado Fábio Gomes da Costa em entrevista ao g1 nesta terça-feira (30).

Geovanna atropelou Raphael e Joyce 1 de 8

O crime também teve como vítima a jovem Joyce Correa da Silva, 19, amiga de Raphael que estava pegando carona com ele. Antes de atropelar os dois, Geovanna teria se irritado por ciúmes ao saber que o namorado estava em uma festa acompanhado de outras mulheres. Em seguida, ela viu os dois em cima da moto no trânsito.

Geovanna teria iniciado uma perseguição com o carro, que se estendeu por cerca de 500 metros, até atingir a motocicleta. Com a força da colisão, os dois foram lançados a aproximadamente 30 metros de distância e morreram no local. Após o ocorrido, a suspeita fugiu, mas passou mal e precisou ser levada a um hospital.