Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jovem atropelado e morto pela namorada após briga por ciúmes tinha viagem marcada com a suspeita

Suspeita perseguiu, atropelou e matou namorado após discussão

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 14:31

Raphael foi atropelado por Geovanna
Raphael foi atropelado por Geovanna Crédito: Reprodução

Raphael Canuto da Costa, 21 anos, que foi atropelado e morto pela namorada após uma discussão em São Paulo, tinha planos de viajar com a suspeita no dia seguinte ao crime. Presa em flagrante, Geovanna Proque da Silva, 21, teria agido por ciúmes após um desentendimento entre os dois, segundo investigação da polícia.

O advogado da família de Raphael confirmou que Raphael e Geovanna iriam para Minas Gerais. “Já se conheciam havia cerca de um ano, eram ficantes. Mas Raphael pediu ela em namoro no final de novembro, deu até aliança de compromisso. E havia combinado com ela de viajarem para Minas, onde iriam celebrar a data”, explicou o advogado Fábio Gomes da Costa em entrevista ao g1 nesta terça-feira (30).

Geovanna atropelou Raphael e Joyce

Raphael Canuto da Costa, 21 anos por Reprodução
Raphael Canuto da Costa, 21 anos por Reprodução
Geovanna Proque da Silva, 21 por Reprodução
Geovanna Proque da Silva, 21 por Reprodução
Joyce Correa da Silva, 19 por Reprodução
Carro foi usado para atropelar vítimas por Reprodução
Raphael foi atropelado por Geovanna por Reprodução
Raphael foi atropelado por Geovanna por Reprodução
1 de 8
Raphael Canuto da Costa, 21 anos por Reprodução

O crime também teve como vítima a jovem Joyce Correa da Silva, 19, amiga de Raphael que estava pegando carona com ele. Antes de atropelar os dois, Geovanna teria se irritado por ciúmes ao saber que o namorado estava em uma festa acompanhado de outras mulheres. Em seguida, ela viu os dois em cima da moto no trânsito.

Geovanna teria iniciado uma perseguição com o carro, que se estendeu por cerca de 500 metros, até atingir a motocicleta. Com a força da colisão, os dois foram lançados a aproximadamente 30 metros de distância e morreram no local. Após o ocorrido, a suspeita fugiu, mas passou mal e precisou ser levada a um hospital.

Gevanna informou aos policiais militares, no momento da prisão, que havia ingerido antidepressivos. O caso é investigado como homicídio qualificado e lesão corporal na direção de veículo automotor.

Leia mais

Imagem - Jovem é presa suspeita de atropelar namorado e amiga após briga por ciúmes

Jovem é presa suspeita de atropelar namorado e amiga após briga por ciúmes

Imagem - Barraqueiros que agrediram turistas em Porto de Galinhas são intimados após pente-fino em praia

Barraqueiros que agrediram turistas em Porto de Galinhas são intimados após pente-fino em praia

Imagem - Suspeito de envolvimento em sequestro de técnicos de telefonia é morto em ação policial

Suspeito de envolvimento em sequestro de técnicos de telefonia é morto em ação policial

Tags:

Namorada Atropelamento Jovem Ciúmes

Mais recentes

Imagem - Caso Porto de Galinhas: turistas negam calote e dizem que pagaram aluguel de cadeiras

Caso Porto de Galinhas: turistas negam calote e dizem que pagaram aluguel de cadeiras
Imagem - Resultado da Timemania 2337, desta terça-feira (30)

Resultado da Timemania 2337, desta terça-feira (30)
Imagem - Resultado da Quina 6915, desta terça-feira (30)

Resultado da Quina 6915, desta terça-feira (30)

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)