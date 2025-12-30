Acesse sua conta
Jovem que atropelou e matou namorado e amiga teve crise de depressão, aponta laudo

Laudo médico diz que Geovanna Proque da Silva teve crise de depressão em julho e iniciou tratamento psicológico em agosto

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 13:15

Geovanna ameaçou Raphael, que participava de um churrasco em casa com amigos Crédito: Reprodução

A mulher de 21 anos que atropelou e matou o próprio namorado e uma amiga dele na madrugada de domingo (28), no Campo Limpo, zona sul de São Paulo, apresentou à polícia laudos médicos para tentar comprovar que sofre de depressão e passa por acompanhamento psiquiátrico. Os documentos indicam que a jovem chegou a solicitar auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Com seu Citroen C4 prata, Geovanna Proque da Silva perseguiu e bateu intencionalmente na moto em que as vítimas estavam na rua Professor Leitão da Cunha, por volta das 2h57. O namorado dela, Raphael Canuto Correa, de 21 anos, e a amiga dele, Joyce Correa da Silva, de 19, morreram no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, momentos antes do crime Geovanna ameaçou Raphael, que participava de um churrasco em casa com amigos. A jovem ficou com ciúmes porque outras mulheres estavam no local. Em uma mensagem enviada pelo WhatsApp, por volta das 2h de domingo, ela escreveu: “Ou você resolve, ou eu resolvo”.

Leia mais no portal Metrópoles, parceiro do Jornal CORREIO

