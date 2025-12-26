CRIME

Vigilante é morto a tiros após briga no trânsito em Jequié

Discussão perto de posto de combustíveis terminou em agressões e assassinato

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o assassinato do vigilante Ícaro Pires dos Santos, de 28 anos, morto a tiros na manhã desta quinta-feira (25), no bairro Jequiezinho, em Jequié, no Sudoeste da Bahia. Os autores do crime fugiram logo após os disparos e ainda não foram identificados.

Segundo as informações iniciais, a morte aconteceu depois de uma discussão de trânsito que evoluiu para confronto físico. O episódio aconteceu nas imediações de um posto de combustíveis, na Rua Vovó Camila, onde Ícaro se desentendeu com alguns homens.

O vigilante voltava de uma festa quando ocorreu o conflito. Bastante conhecido na cidade, ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral Prado Valadares, mas não resistiu aos ferimentos.