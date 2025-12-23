ALTO DO CABRITO

Familiares de técnicos de internet mortos por facção pedem medidas de proteção ao governo

Funcionários da empresa Planet Internet, eles foram encontrados mortos, amarrados e com sinais de tortura

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 19:22

Técnicos de internet executados por facção Crédito: Reprodução

Familiares dos técnicos de internet Ricardo Antônio da Silva Souza, 44 anos, Jackson Santos Macêdo, 41, e Patrick Vinícius dos Santos Hortas, 28, assassinados no último 17 de dezembro, no bairro do Alto do Cabrito, em Salvador, solicitaram medidas de proteção, assistência social e suporte emocional ao governo do estado. Ele se reuniram na manhã desta terça-feira (23), na sede da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), com o secretário da pasta, Felipe Freitas, do subsecretário da Segurança Pública (SSP), Marcel de Oliveira, do diretor-adjunto do Departamento de Proteção à Pessoa (DHPP), Marcelo Calmon, e de representantes da Secretaria de Relações Institucionais (Serin).

Durante o encontro, as autoridades apresentaram o andamento das investigações e confirmaram que seis suspeitos do triplo homicídio foram alcançados. O subsecretário de Segurança Pública, Marcel de Oliveira e o diretor-adjunto do DHPP, Marcelo Calmon informaram que as diligências seguem em curso para identificar e localizar todos os envolvidos no crime, assegurando que o Estado está mobilizado para a elucidação total do caso e a responsabilização dos culpados. As autoridades reforçaram que as buscas permanecem ativas para localizar outros possíveis envolvidos e que a população pode colaborar de forma anônima através do Disque Denúncia (181).

Ordem para matar técnicos de internet veio da cadeia 1 de 6

Três funcionários da empresa Planet Internet foram encontrados mortos, amarrados e com sinais de tortura, na madrugada do dia 17 de dezembro, no Alto do Cabrito. Em entrevista ao CORREIO, o familiar de uma das vítimas lembrou relatos de ameaça sofridos por um dos técnicos enquanto trabalhava nas ruas e era abordado por traficantes, que mandavam recados intimidadores à empresa.

O governo se comprometeu a viabilizar o apoio psicológico e o acompanhamento jurídico e social, através da rede de articulação intersetorial do Estado com Ministério Público, Ministério Público do Trabalho (MPT), Defensoria Pública e Coletivos Bahia pela Paz, garantindo que os dependentes e familiares das vítimas não fiquem desassistidos durante o processo de luto e busca por justiça.

Para o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas, o momento é de solidariedade e compromisso institucional. "Nossa prioridade absoluta é acolher essas famílias com humanidade e garantir que todos os mecanismos de proteção e assistência do Estado estejam à disposição”, afirmou. O secretário destacou que o Governo da Bahia será incansável tanto na cobrança pela celeridade das investigações quanto no suporte psicológico e social necessário para que esses familiares enfrentem esse momento de luto.