Família suspeita de administrar dinheiro do tráfico é presa em destino turístico da Bahia

Duas lideranças do tráfico de drogas de Santo Antônio de Jesus também foram presas na ação

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 21:54

Operação Martelo
Operação Martelo Crédito: Divulgação/ Polícia Civil da Bahia

Chegou a 15 o número de pessoas presas durante a Operação Martelo, deflagrada em cidades da Bahia, Paraíba, Sergipe e Alagoas. A ação foi realizada nesta terça-feira (10) contra uma organização suspeita de movimentar dinheiro do tráfico de drogas. Entre os detidos estão familiares do fundador do grupo criminoso, presos em Morro de São Paulo, no município de Cairu, um dos principais destinos turísticos baianos. 

Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de prisão, além de uma prisão em flagrante por posse de drogas e munições, e 16 mandados de busca e apreensão. As diligências ocorreram nos municípios de Santo Antônio de Jesus, São Miguel das Matas, Laje, Valença e Cairu, na Bahia, além de cidades na Paraíba, Sergipe e Alagoas.

As investigações da Polícia Civil resultaram ainda na captura de duas lideranças do tráfico de drogas de Santo Antônio de Jesus, localizadas na Paraíba, bem como na prisão de outros investigados em Sergipe e Alagoas.

No distrito de Morro de São Paulo, familiares do fundador da organização foram detidos. Eles são investigados por receber e movimentar altas quantias provenientes do tráfico de drogas.

Também foi determinado o bloqueio de R$ 270 milhões após as apurações identificarem movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos suspeitos, conforme apontam relatórios policiais.

