De utensílio doméstico a ícone cultural: conheça legado de Edith do Prato na música baiana

Mãe de leite de Caetano Veloso, artista marcou o samba de roda ao transformar louça em percussão

Rafael Cerqueira

Nauan Sacramento

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 19:15

Edith do Prato, morreu aos 93 anos, mas deixou legado marcante Crédito: Reprodução

As pessoas podem conhecer Édith Piaf, mas em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, a Edith famosa é a do prato. A trajetória de Edith Oliveira da Silva, mundialmente conhecida como Edith do Prato, permanece como uma das percussionistas mais representativas da identidade cultural do Recôncavo Baiano.

Conterrânea de Dona Canô e figura central nas tradições da cidade, a artista imortalizou uma técnica percussiva singular: o uso de um prato de louça barato e uma faca de inox sem cabo para ditar o ritmo das rodas de samba.

A descoberta do instrumento ocorreu de forma orgânica ainda na adolescência. Enquanto brincava de “fazer comida”, Edith tornou a cozinha um espaço de criação musical. O som metálico e cadenciado produzido pelos utensílios domésticos tornou-se, décadas depois, uma referência para estudiosos e amantes do samba de roda da Bahia.

Embora nunca tenha se projetado inicialmente como uma artista profissional, a genialidade de Edith do Prato atravessou as fronteiras de Santo Amaro. "Mãe de leite" de Caetano Veloso, ela participou de álbuns emblemáticos do cantor e de sua irmã, Maria Bethânia.

Somente em 2002, aos 86 anos, Edith registrou seu trabalho solo com o CD "Dona Edith do Prato e Vozes da Purificação". O álbum não apenas celebrou a técnica da percussionista, mas também deu voz às cantoras tradicionais do Recôncavo, reafirmando que a música de raiz nasce da simplicidade e da vivência popular.

Legado e Influência

Edith faleceu em 2009, aos 93 anos, deixando uma lacuna na cultura popular. Mas, seu legado segue vivo na obra de grandes nomes da Música Popular Brasileira. Sua técnica e carisma influenciaram diretamente artistas como Gilberto Gil, Mariene de Castro, Roberto Mendes, Roque Ferreira e, claro, os que viu crescer, Caetano Veloso e Maria Bethânia