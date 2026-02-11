Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

De utensílio doméstico a ícone cultural: conheça legado de Edith do Prato na música baiana

Mãe de leite de Caetano Veloso, artista marcou o samba de roda ao transformar louça em percussão

  • R
  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 19:15

Edith do Prato, morreu aos 93 anos, mas deixou legado marcante Crédito: Reprodução

As pessoas podem conhecer Édith Piaf, mas em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, a Edith famosa é a do prato. A trajetória de Edith Oliveira da Silva, mundialmente conhecida como Edith do Prato, permanece como uma das percussionistas mais representativas da identidade cultural do Recôncavo Baiano.

Conterrânea de Dona Canô e figura central nas tradições da cidade, a artista imortalizou uma técnica percussiva singular: o uso de um prato de louça barato e uma faca de inox sem cabo para ditar o ritmo das rodas de samba.

O legado de Edith do Prato na música baiana

O legado de Edith do Prato na música baiana por Reprodução
O legado de Edith do Prato na música baiana por Reprodução
Edith do Prato ao lado de Caetano Veloso, seu "filho de leite" por Reprodução
Edith do Prato ao lado de Maria Bethania e Dona Canô por Reprodução
O legado de Edith do Prato na música baiana por Reprodução
1 de 5
O legado de Edith do Prato na música baiana por Reprodução

A descoberta do instrumento ocorreu de forma orgânica ainda na adolescência. Enquanto brincava de “fazer comida”, Edith tornou a cozinha um espaço de criação musical. O som metálico e cadenciado produzido pelos utensílios domésticos tornou-se, décadas depois, uma referência para estudiosos e amantes do samba de roda da Bahia.

Embora nunca tenha se projetado inicialmente como uma artista profissional, a genialidade de Edith do Prato atravessou as fronteiras de Santo Amaro. "Mãe de leite" de Caetano Veloso, ela participou de álbuns emblemáticos do cantor e de sua irmã, Maria Bethânia.

Somente em 2002, aos 86 anos, Edith registrou seu trabalho solo com o CD "Dona Edith do Prato e Vozes da Purificação". O álbum não apenas celebrou a técnica da percussionista, mas também deu voz às cantoras tradicionais do Recôncavo, reafirmando que a música de raiz nasce da simplicidade e da vivência popular.

Legado e Influência

Edith faleceu em 2009, aos 93 anos, deixando uma lacuna na cultura popular. Mas, seu legado segue vivo na obra de grandes nomes da Música Popular Brasileira. Sua técnica e carisma influenciaram diretamente artistas como Gilberto Gil, Mariene de Castro, Roberto Mendes, Roque Ferreira e, claro, os que viu crescer, Caetano Veloso e Maria Bethânia

A história de Edith do Prato é a prova definitiva de que o samba de roda baiano é uma construção coletiva das raízes, onde o cotidiano e a arte se fundem através do talento genuíno.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Como é a mansão de Caetano Veloso no Rio Vermelho, um refúgio cultural com saraus e encontros de artistas

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa

Na véspera do Carnaval, Edcity cancela desfile no Circuito Barra-Ondina: 'Muita Tristeza'

Sala de imprensa do Carnaval de Salvador vai homenagear Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO

Caetano e Bethânia conquistam Grammy de melhor álbum global

Tags:

Música Cultura Maria Bethânia Caetano Veloso Dona Canô

Mais recentes

Imagem - Aposta da Bahia ganha mais de R$ 30 mil em sorteio da Lotomania

Aposta da Bahia ganha mais de R$ 30 mil em sorteio da Lotomania
Imagem - Família suspeita de administrar dinheiro do tráfico é presa em destino turístico da Bahia

Família suspeita de administrar dinheiro do tráfico é presa em destino turístico da Bahia
Imagem - Corpo é encontrado em área rural de Maragogipe; suspeita é de que seja de comerciante desaparecido

Corpo é encontrado em área rural de Maragogipe; suspeita é de que seja de comerciante desaparecido

MAIS LIDAS

Imagem - Fora do ar: o que vai acontecer com os dispositivos quando o Google desativar seu sistema operacional
01

Fora do ar: o que vai acontecer com os dispositivos quando o Google desativar seu sistema operacional

Imagem - Camarote na Barra é interditado na véspera do Carnaval de Salvador
02

Camarote na Barra é interditado na véspera do Carnaval de Salvador

Imagem - Fim do Gympass? Academias de bairro rompem com plataformas e tendência cresce no país
03

Fim do Gympass? Academias de bairro rompem com plataformas e tendência cresce no país

Imagem - O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página
04

O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página